Nyt forslag: Blomster skal skabe hygge i en mørk tid

Nok er mange butikker lukket i øjeblikket, og handelsstrøg ligger næsten øde hen. Men når borgerne i Frederikssund Kommunes fire største byer forlader deres hjemmekontorer for at trække en mundfuld luft i gader og stræder, skal de mødes af synet af pæne blomster.

"Det er vigtigt, at vi passer på vores byer og vores lokale handelsliv. Man skal have følelsen af at være i et levende handelscentrum, når man går tur i vores byer," siger Tina Tving Stauning.

Aktuelt er der ikke budget til at imødekomme forslaget, men Tina Tving Stauning vil bede forvaltningen om at komme med et finansieringsforslag.

"Alternativt vil vi bringe ønsket med ind i årets budgetforhandlinger," siger hun.