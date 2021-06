Nyt egnsteater: Længe ventet premiere på forestilling

Se billedserie De to skuespillere Henrik Andersen og Karen Nielsen giver den gas i rollerne som byens bager, købmand eller optiker samt ikke mindst Fru Strid i »Parkteatret - Frederikssund Kommunes Egnsteater«?s første forestilling, der havde premiere torsdag aften. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Frederikssund - 11. juni 2021 kl. 21:21 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen

Magi, nye ord og menneskeklogskab i Parkteatret - Frederikssund Kommunes Egnsteater allerførste børneforestilling »Fru Strid«

- Hvad vi gi'r ud, får vi retur.

Det er filosofien i »Parkteatret - Frederikssund Kommunes Egnsteater«'s allerførste børneforestilling »Fru Strid«, der havde premiere torsdag, hvor blandt andet teatrets bestyrelse, kolleger, familier, samarbejdspartnere var med.

»Fru Strid«'s debut var planlagt til den 26. marts i år. Men forlængelse af coronarestriktionerne udsatte premieren først til den 8. april og siden til den 10. juni. Her lykkedes det omsider de to skuespillere Karen Nielsen og Henrik Andersen at opføre dramatiseringen af Mette Brahm Lauritsens børnebog af samme navn for publikum - både første og anden gang.

- Vi blev »dræbt« midt i processen, fordi det blev udsat to gange. Det er rigtig trist og deprimerende. Så det er så dejligt at spille teater igen. Teater er jo ingenting uden publikum, konstaterer Karen Nielsen, indehaver af Parkteatret - Frederikssund Kommunes Egnsteater, som virkelig har savnet mødet med tilskuere i de lange nedlukkede måneder.

Børnene driller »Rosenduft. Perler på snor. Morgenluft« og »Børnelatter - og nogle der pjatter«. Nye ord, rytmiske rim og melodiske sange fortæller med masser af humor historien om skrappe Fru Strid, der skælder og smælder dagen lang, ikke mindst på byens børn. Det kommer der ikke noget som helst godt ud af, hverken for hendes omgivelser eller for hende selv - og børnene driller.

Det får de små tilskuere i salen til at fnise og le med lidt forargelse i stemmen, da avisens udsendte overværer tredje opførelse af stykket, der er møntet på især 3-8 årige, fredag formiddag.

- Hun er godt nok strid, fastslår en lille lyshåret purk med grin i stemmen.

En dag kører børnene Fru Strid omkuld på deres skateboards. Hendes briller knuses. Nu må den stride madamme til brillemanden. Og så sker der noget vildt magisk i mødet med den rare optiker. Fru Strid bliver til Fru Blid.

Optiker blev involveret Idéen til forestillingen har rumsteret i Karen Nielsens hovede, siden hun for omkring syv år siden tilfældigt læste i Mette Brahm Lauritsens børnebog fra 2001, mens hun sad en optikerbutik i Frederikssund og ventede på et møde med optiker Karsten Bak.

- Jeg kunne se, at det kunne blive til en fin forestilling, og jeg fik lov til at låne bogen med hjem, fortæller Karen Nielsen, der beretter, at Karsten Bak har lavet de briller, der benyttes i forestillingen, og at han også var med til premieren.

Mette Brahm Lauritsen ville ikke have noget for, at hendes bog blev omsat til skuespil. Karen Nielsen forsøgte at købe nogle eksemplarer, så teatret kunne give daginstitutionerne én med hjem, når de havde overværet »Fru Strid«, og børnene kunne få læst historien højt igen og igen af de voksne. Men bogen var udsolgt fra forlaget. Forfatteren forærede så 100 bøger, hun havde liggende, til teatret.

- Hun er et virkeligt generøst menneske, konstaterer Karen Nielsen, der glæder sig til at opføre »Fru Strid« i Århus, hvor Mette Brahm Lauritsen har lovet at komme og se den.

Lyde med læberne Forestillingen er blevet til i en workshop over fem dage, hvor de involverede improvisierede og legede med rytmer og ord for at få det til at svinge.

- Så gik jeg hjem og skrev musikken, fortæller Henrik Andersen, der spiller bager, postmand og købmand, og som også spiller på sopranguitar, synger melodiske rim og laver vokalpercussion - sjove lyde med læberne - i forestillingen.

Der findes faktisk to versioner af forestillingen. Når der sidder helt små i salen, er der introduktion først, og stroboskoplyset er slukket. Skuespillerne går bare i gang, hvis der er større børn i salen.

»Fru Strid« spiller både lørdag den 12. juni og søndag den 13. juni, klokken 11 og 14 begge dage. Der er også forestillinger i den kommende uge for børn fra seks børnehuse Gerlev, Solstrålen, Lindehuset, Maglehøj, Lærkereden og Pilereden. De har deltaget i forløbet »Fra indtryk til udtryk«, der er egnsteatrets første Huskunstnerprojekt efter metoden »Dans en bog« og er udviklet af teatrets dramaturg Anja Ohlsen. Her har børnene i dans givet udtryk for de følelser, som optræder i »Fru Strid«.

Med til Aprilfestival Faktisk er der solgt syv forestillinger kun til Frederikssund-børn nu og i efteråret. Hvilke dage kan man gå ind og se på Parkteatrets hjemmeside.

Skuespillerne tager også forestillingen med til børneteaterfestivalen Aprilfestival, der afvikles i dagene 16.-22. juni i Holbæk.

Til efteråret skal de på turné med den, og det skal de også i foråret 2022, og alle gange vil det fremgå, at det er »Parkteatret - Frederikssund Kommunes Egnsteater«, der står bag.

- Det er en vigtig balance. Det er både branding ude, men folk her skal også kende til teatret, forklarer Karen Nielsen.

Solveig Weinkouff har instrueret, Filippa Berglund er scenograf, og Simona Zanini er koreograf.

Frederiksund Byråd og Slots- og Kulturstyrelsen har godkendt, at Parkteatret er egnsteater i årene 2021-2024, hvor de offentlige myndigheder bidrager til driften økonomisk, og store som små borgere får lettere adgang til teateroplevelser.