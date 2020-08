Se billedserie Områdeleder Pernille Neergaard Christoffersen (nr. to fra højre) fortæller, at børnehuset sikrer normale normeringer i det sydlige Frederikssund. Nr. to fra venstre er formand for uddannelsesudvalget Maria Katarina Nielsen (R). Foto: Allan Nørregaard

Nyt børnehus sikrer lokal pasning

Frederikssund - 25. august 2020 kl. 05:33 Af Per Skovkjær Sand Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Frederikssund: Sabrina Kolind er netop vendt hjem med familien fra Dubai. Hendes sønner Elliott og Theo er blandt de nytilflyttede børn i det sydlige Frederikssund, som gør at daginstitutionerne har været propfyldte.

Foruden det nye børnehus Gyldensten i specialskolen Kærholm afdeling Kølholms tidligere bygninger på Marbækvej 43 ville kommunen være nødt til at køre børn fra området til omkringliggende byer for at blive passet.

Børnehuset Gyldensten åbnede i går i midlertidige pavilloner, imens de permanente bygninger renoveres og tilpasses til børnehuset.

For Sabrina Kolind og hendes to sønner er det en fordel at have institutionen i nærheden af hjemmet, selvom det ikke slår Dubai.

- Da vi boede i Dubai, lå børnehaven i bygningen, hvor vi boede, så der skulle vi bare tage elevatoren, fortæller hun.

Indrettet på en uge Formand for uddannelsesudvalget Maria Katarina Nielsen (R) sagde i sin tale, at der længe har været rigtig lange ventelister til daginstitutionerne, og at det vil blive bedre nu. Hun var imponeret over de nyansatte pædagogers indsats.

- I har indrettet og forberedt jer på en uge, sagde udvalgsformanden.

18 børn er startet i vuggestue og dagpleje i Børnehuset Gyldensten, og flere starter i løbet af efteråret. De nuværende pavilloner er normeret til 80 enheder, hvilket vil svare til for eksempel 40 børnehavebørn og 20 vuggestuebørn, fordi et vuggestuebarn tæller som to enheder.

Borgmester John Schmidt Andersen (V) sagde, at kommunens institutioner var blevet »løbet lidt over ende« af nytilflyttere.

- Der kommer rigtig mange, som gerne vil bo her, og de fleste har børn med, sagde han.

Pædagoger bruger natur Der er ansat 11 nye pædagoger og en pædagogisk leder.

Én af de nye pædagoger er Carina Ravn-Frausing.

- Vi er ved at lære hinanden at kende og finde en fælles retning. Vi tænker naturen ind. For eksempel kan man godt ligge og mærke græsset, imens man maler, sagde hun.

Elliott og hans ven Thorleif løb rundt på det nyvandede rullegræs og legede. De første uger har de leget mange monsterlege. Men lige nu var der en traditionel aktivitet på programmet, bekendtgjorde Elliott:

- Vi leger fange.