Nyt apotek i Jægerspris er åbnet

På adressen har der i mange år ligget et apoteksudsalg, hvor borgerne har kunne hente deres medicin. Udfordringen var dog, at de receptpligtige varer først skulle bestilles og hentes fra Skibby Apotek.

Det er der nu lavet på. Apoteker og indehaver af Skibby Apotek, Ole Witek, har nemlig det sidste halve år arbejdet på at åbne en rigtig apoteksfilial i Jægerspris. Det projekt er nu lykkedes, for mandag morgen kunne Jægerpris Fasan Apotek byde deres første kunder velkomne.

- Tiden er løbet for apoteksudsalg. Moderne mennesker kan ikke forstå, at de kan få deres ting med det samme, så det er en meget forbedret service for borgerne, at de nu kan hente deres medicin og penicillin her med det samme, siger Ole Witek, der har været apoteker på Skibby Apotek de sidste 13 år og som står i spidsen for den nye filial i Jægerspris.