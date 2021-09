Snart kan man blive begravet i naturen, nærmere bestemt i Østskoven ved Sønderby. Foto : AdobeStock Foto: nielskliim - stock.adobe.com

Nyt alternativ til kirkegården på vej

En skovbegravelsesplads i Østskoven under Selsø-Lindholm Gods bliver efter alt at dømme snart en realitet

Frederikssund - 28. september 2021 kl. 14:11 Af Birgitte Masson Kontakt redaktionen

Forestil dig dette; At kunne tage afsked med et elsket menneske inde i en skov, under store trækroner og mellem 120 år gamle ege- og bøgetræer. Hvor man her, midt ude i naturen, kunne samles uanset trosretning. Hvor man fra en lille høj kunne få den smukkeste udsigt over Roskilde Fjord, med domkirken i horisonten. Og hvor en præst, en selv eller andre kunne sige nogle ord, og en musiker kunne spille et stykke musik. Ja, hvor det næsten kun ville være fantasien, som satte grænsen for, hvordan man ville sige farvel.

Alt dette kan med stor sandsynlighed blive en realitet i Frederikssund Kommune fra årsskiftet. For en 7,4 hk stor skovbegravelsesplads er på vej i Østskoven udenfor Sønderby.

Det står klart, efter byrådet i Frederikssund har vendt tommelfingeren opad til, at man vil arbejde videre mod anlæggelsen af en skovbegravelsesplads i Østskoven, der hører under Selsø-Lindholm Gods. De tre parter, som vil være involveret i projektet, er Frederikssund Kommune, Skovbegravelse ApS og Selsø-Lindholm Gods.

Og det er netop her, manden bag initiativet findes. Han hedder Philip von Malsen-Plessen;

"Vi er en tysk familie med et stort dansk hjerte," siger Philip von Malsen-Plessen fra Selsø-Lindholm Gods og fortsætter;

"Fra godsets side er en skovbegravelsesplads noget, vi gerne vil lægge navn til. Det er en fantastisk måde at afslutte livet på, og et vidunderligt sidste hvilested. Samtidig er det et skønt sted for pårørende, til at kunne gå en tur og mindes sine elskede."

Et populært alternativ til kirkegårde

"I Tyskland blev muligheden for skovbegravelser en realitet for mere end 20 år siden. Der er i årenes løb forsøgt noget lignende herhjemme i Danmark. I 2005 søgte erhvervsmanden Preben Dalgaard om tilladelse til i særlige skovafsnit at give mulighed for urnenedsættelser, men fik først afslag. Der var lidt af et monopol på dette dengang, og det blev først muligt efter en ændring af begravelsesloven, der trådte i kraft i 2008," fortæller Philip von Malsen-Plessen.

I Tyskland er det et populært alternativ til kirkegårde.

"Danmark er der nok et overordnet billede af en folkekirke, som har stået stærkere gennem de sidste generationer. Men en ting, som jeg tror, vi alle kan tro på, er naturen. Og hvis man mister et menneske, vil mange synes om, at kune tage ud i naturen og tage afsked og mindes. Skovbegravelsespladsen skal være åben for alle trosretninger eller ikke troende. Den tankegang vil vi gerne have ud. Det er en sympatisk tanke, og jeg tror, der er et behov."

Ifølge Philip von Malsen-Plessen vil det også være muligt at købe sit eget familietræ i skoven, hvor der vil være plads til 12 urner.

"Vi kan af gode grunde ikke garantere, at træet står der altid, men vi garanterer, at der bliver plantet et nyt, hvis for eksempel et træ vælter. Der er også eksempler fra andre skovbegravelsespladser på, at nogle ønsker at blive begravet ved en træstub."

Et evighedsprojekt Et ønske fra Selsø-Lindholm Gods har været, at Frederikssund Kommune kun må opsige forpagtningsaftalen med 100 års varsel.

Ifølge Philip von Malsen-Plessen skyldes den lange opsigelse, at der er tale om et evighedsprojekt og en langsigtet investering for godset, som har været i familiens eje siden 1727.

Den lange opsigelse skal sikre gravpladsens beståen mange generationer ud i fremtiden, så de borgere der forhåndsreserverer, og køber urnegravpladser, kan stole på, at pladsen stadig eksisterer, når en urne er sat ned eller en forhåndsreservation skal benyttes.

Skovbegravelsespladsen vil ændre brugen af skoven markant, da der lægges en ekstra fredning ned over den.

Phillip von Malsen-Plessen Fakta

Frederikssund Kommune har forpagtet skovbegravelsespladsen af Selsø-Lindholm Gods. Byrådet har derved det overordnede ansvar for administration, drift og vedligehold af begravelsespladsen.

Pladserne bliver solgt for en tiårig periode, som kan forlænges.

Det er muligt at forhåndsreservere et gravsted.

Man kan vælge at få lagt en granitplade med enten dato eller navn på.

En skovbegravelsesplads skal ikke holdes. Det er nedbrydelige urner man benytter.

Der må ikke lægges blomster. Skoven vil ikke få karakter af begravelsesplads.

Skovbegravelser.nu. står for alt administrativt vedrørende begravelsespladsen, det vil sige blandt andet afregning og rådgivning.