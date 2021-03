Se billedserie Restaurantdelen er helt lukket ned, der er for meget arbejde forbundet med det. Men vi håber, at kunne finde en Food Truck til pladsen, " siger Susan om nogle af planerne for DCU-Camping Kulhuse. Her sammen med Dennis som hun danner parløb med både professionelt og privat. Foto: Birgitte Masson

Nye værter på pladsen: 'Det handler om gode ferieminder'

Campingstafetten på DCU-Camping Kulhuse er givet videre til familien Vangedal Christensen. Her er en drøm gået i opfyldelse, for pladsen i Kulhuse har længe stået højt på deres ønskeliste

Frederikssund - 31. marts 2021 kl. 13:35 Af Birgitte Masson Kontakt redaktionen

Nye ansigter møder en, når man ankommer til DCU-Camping Kulhuse. For ikke nok med at nogle campister har skudt campingsæsonen i gang på den eftertragtede plads i det nordlige Hornsherred, Susan og Dennis Vangedal Christensen er også lige ankommet. Imidlertid er det, i deres tilfælde, fordi de netop har overtaget driften af stedet efter de tidligere ansatte, Susanne Rasmussen og Ole Andersen, som efter 15 på stedet, har valgt at gå på pension.

Efter seks år på Flyversandets Camping på Fyn, har Susan og Dennis nu valgt at vende snuden hjemad til Sjælland, hvor de begge er fra.

"Vi har drevet campingplads på Fyn, fordi det var der, Dansk Camping Union havde en campingplads til os dengang for syv år siden," fortæller Susan, som oprindeligt var den, som fik overtalt Dennis til værtsrollen på en campingplads. Med andre ord, ville han hende, fulgte campinglivet med.

"Dengang havde jeg i min ansøgning skrevet, at jeg var flytbar, men jeg havde ikke lige regnet med, at det blev Fyn. Men efter vi har fået vores to børn, har Sjælland trukket i os, fordi vi har hele vores familie herovre," siger Susan og tilføjer:

"Og så har vi altid haft et blødt punkt for denne her campingplads. Mine forældre har været fastliggere heroppe i ti år. Så jeg er kommet her en del," fortæller Susan. Dennis nikker:

"Vi har lagt billet ind på den, siden vi kom til Fyn. Men så skulle Ole og Susanne på pension, og så blev vi kontaktet af DCU fredag i uge 6 som sagde, at hvis vi ville drive stedet her, så skulle det være nu. De skulle have svar den efterfølgende onsdag," fortæller Dennis og tilføjer:

"Så sad vi der, og kiggede på hinanden og tænkte ok."

Hverken Dennis eller Susan lægger skjul på, at det var en af de større beslutninger, der skulle tages i løbet af blot få dage.

"Det var en rigtig stor beslutning, for vi skulle flytte børn, hus og arbejde, ja hele vores liv. Men det var primært boligsituationen som fyldte, og om vi kunne se fremtidsperspektivet i dette sted. Vi bor her jo også om vinteren. Det er virkelig en livsstil," siger Dennis og tilføjer:

"Men det kunne vi godt."

Flyttet ind i etaper Det er derfor ikke mere end 14 dage siden, familien Vangedal Christensen slæbte de første flyttekasser indenfor i boligen på campingpladsen i Kulhuse. Det var bare få dage før, campingsæsonen 2021 gik i gang.

"Vi har været nødt til at flytte ind i etaper, men nu er vi ved at være på plads, selvom der stadig er mange løse ender. Men det vil der være et stykke tid," siger Susan.

Parret er enige om, at det har været en rigtig beslutning.

"Her er så dejligt. Og det er en god plads at overtage. For Susanne og Ole har virkelig passet godt på pladsen. Det er deres hjertebarn," siger Susan.

På spørgsmålet til hvorvidt parret har i sinde at ændre på noget, svarer de:

"Ikke i år. Vi vil gøre det samme, som da vi landede på Fyn, nemlig at stikke fingeren i jorden og se, hvad det er for campister, som kommer her. Og vi vil lytte til, hvad de har af ønsker, og hvad de ser i pladsen, og hvad der er perlen her," siger Susan.

Der er dog et punkt, parret gerne vil øge fokus på - nemlig børnefamilierne. For selvom der er rigtig mange fastliggere på pladsen i Kulhuse, så har ægteparret opdaget, at det vrimler med børnefamilier, noget, de ikke har været vant til fra opholdet på Flyversandets Camping på Fyn.

"Der er rigtig mange fastliggere, som der også skal være plads til. Men der er også rigtig mange børn her. Det er dejligt, og derfor vil vi også have fokus på dem," siger Susan.

Siden Campingpladen åbnede for sæsonen 2021 den 19.3, har campingentusiaster valfartet til Kulhuse. I dag ligger der 170 vogne, hvoraf de 100 er fastliggere.

Men hvad er det ved campinglivet, som tiltaler Susan og Dennis så meget, at de har gjort det til deres livsstil?

"For mig er det uforudsigeligheden i det, og at man får lov til at give gæsterne nogle gode ferieminder. Vi ved selv, hvor vigtigt det er, at når man tager på ferie, så man får det, man gerne vil have." Dennis nikker og supplerer:

"Ja, og at man ikke kan planlægge sin arbejdsdag. Der er en frihed i det. Og så går vi godt i spænd," siger han. Men sådan har det tilsyneladende ikke altid været.

"Ja, der gik lige nogle år, hvor vi skulle lære at arbejde sammen," siger Susan og smiler. Så tilføjer hun:

"Men lige nu er der ikke nok timer i døgnet, særligt ikke når man også har to små børn. Men det har vi lært at leve med."