Nye skræmmende detaljer i sag om hestehandlers død

Kvinden har i forvejen siddet fængslet i en uge, sigtet for at have tilføjet sin arbejdsgiver, heste- og kreaturhandler Lars Chr. Frederiksen, Skibby, et fem centimeter dybt stik i venstre side af ansigtet med et ukendt redskab.

Anklagemyndigheden har nu udvidet sigtelsen til også at omfatte tre spark eller slag i ryggen og adskillige stik i hovedet - eventuelt i kombination med svære forandringsforkalkninger af kranspulsårerne, hvorved han faldt om og afgik ved døden.