Nye lokaler giver »stjerner« nye muligheder

Frederikssund - 16. november 2017 kl. 18:02

Med brede smil og højt humør kunne de 80 medlemmer af Klub Stjerneskud, der er et tilbud til voksne med udviklingshandicap, torsdag eftermiddag tage deres nye klublokale på Frederiksborgvej i Frederikssund i brug, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Klubben har tidligere delt lokaler med aktivitetstilbuddet Gnisten på Lundebjergvej, men da det fra politisk side blev besluttet at nedlægge dagaktiviteterne på Østergården og i stedet oprette nye på kommunens omsorgscentre, åbnede muligheden sig for, at Klub Stjerneskud kunne rykke ind i stedet.

Nu kan brugerne blandt andet kaste sig ud i kulinariske udfordringer, fordi klubben kan benytte Østergårdens køkken på samme adresse.

Og dem, det hele handlede om, brugerne af Stjerneskuddet, var også godt tilfreds.

- Jeg er rigtig glad for, at vi har fået vores eget sted. Det er dejligt at have et sted, hvor vi kan mødes, og få nogle nye venner, sagde medlem af klubbens brugerråd, Niels Larsen, der var særligt begejstret over de nye køkkenfaciliteter.

- Jeg tror, at jeg godt kunne tænke mig at være med på et madhold, sagde han.