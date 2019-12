Adserballe & Knudsen A/S er ved at pilotere til et boligbyggeri på Lundebjergvej 4 i Frederikssund. Foto: Maj-Britt Holm

Nye lejligheder: Husleje skal være til at betale

Det dunker i undergrunden på Lundebjergvej i Frederikssund i øjeblikket, hvor entreprenørselskabet Adserballe & Knudsen A/S er i gang med at opføre et 3800 kvadratmeter stort boligbyggeri for anpartsselskabet Lundebjergvej 4. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Projektet bygger på en lokalplan, der blev vedtaget for halvandet års tid siden med mulighed for tre-fem etagers ejendomme og med en bebyggelsesprocent på 100, idet området er bynært og kan fortættes, fordi der er under 1.200 meter til en S-togsstation. Ifølge Niels Lorentz Nielsen bliver der primært tale om tre værelses lejligheder, som investorerne oplever, der er stor efterspørgsel på.

- Tre værelses lejligheder passer dels til et par med et barn og til et ældre par, som gerne vil have et ekstra værelse. Lejen skal være så fornuftig, at Hr. og Fru Danmark kan være med, så det bliver mindre og billigere lejligheder, forklarer investoreren, som oplyser, at de håber at kunne komme ned på en månedlig husleje på 7.-8.000 kroner plus vand, varme og el.