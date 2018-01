Nye koncepter virker på kunstmuseum

Lisbeth Lund glædede sig over, at de to nye koncepter med familiesøndag 2. søndag i måneden og »Willumsen - bag om kunsten« én gang i kvartalet fik så flyvende en start.

- Jeg synes, det er dejligt, at så mange mennesker er kommet - den fornemmelse, når det bare summer over det hele! Vi har lavet de nye koncepter for at give flere »indgange« til museets værker og til kunstneren, og vi vil gerne invitere både børn og voksne til at deltage i flere kreative værksteder i de her rammer fremover, for det egner de sig til, lød det fra en meget tilfreds museumsdirektør, som dog ikke havde mulighed for at oplyse dagens besøgstal.