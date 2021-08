Nordsjællands Politi har atter fået anmeldelser fra polsktalende borgere - denne gang i Jægerspris og Slangerup, der er blevet ringet op af en kvinde, som på polsk udgiver sig for at være fra Københavns Politi, og som er interesseret i, om de har værdier i hjemmet. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Nye forsøg på at svindle polsktalende

Frederikssund - 06. august 2021 Af Maj-Britt Holm

Polsktalende borgere i Danmark bliver i øjeblikket udsat for en ny form for svindel, hvor en ukendt person ringer op og på polsk udgiver sig for at være fra politiet.

Torsdag politianmeldte en kvinde fra Jægerspris klokken 12.19, at hun et kvarters tid forinden var blevet ringet op af en fremmed kvinde, der på polsk sagde, at hun ringede fra Københavns Politi, og at politiet havde anholdt en mand i forbindelse med et tyveri på anmelders gade.

Anmelderen fattede dog snarrådigt mistanke, og da hun på polsk spurgte mere ind til sagen, lagde den fremmede kvinde på, oplyser Nordsjællands Politi i et uddrag af døgnrapporten.

Samme type anmeldelse indløb klokken 14.14, hvor en mand fra Slangerup anmeldte, at han klokken 12.30 var blevet ringet op af en polsktalende kvinde, der påstod at ringe fra Københavns Politi.

Kvinden havde oplyst, at der var nogle smykketyve på fri fod og sagt, at anmelder skulle huske at låse sin dør.

Efterfølgende havde den fremmede kvinde spurgt ind til, om forurettede havde nogle smykker eller kontanter i husstanden.

Også i begyndelsen af denne uge fik flere polsktalende borgere en opringning fra en ukendt kvinde, der på polsk udgav sig for at være fra Københavns Politi, og som forklarede, at borgerne var i fare for at blive udsat for indbrud og derfor ville vide, om kvinderne havde værdigenstande i deres hjem.

Det gik ud over en 42-årig kvinde fra Skibby, en 38-årig kvinde fra Hørsholm og en 68-årig kvinde fra Kgs. Lyngby. Ingen af kvinderne lod sig dog narre til at give falske oplysninger, oplyser det rigtige politi, som kvinderne har anmeldt opringningerne til.