Enhedslisten har valgt kandidater til kommunalvalget til efteråret. Fra venstre Erik Andersen, Rasmus Petersen med søn, Ulrik Iversen og Kirsten Folke. Foto: Maj-Britt Olsen

Nye folk i spidsen for Enhedslisten - Pelle Andersen-Harild stopper

Frederikssund - 17. marts 2021 kl. 10:33 Af Henrik Helmer Petersen Kontakt redaktionen

Enhedslisten Frederikssund er klar med fire kandidater til efterårets kommunalvalg.

På partiets opstillingsmøde blev Rasmus Petersen valgt som spidskandidat. Han arbejder til daglig som som pædagog, han bor i Frederikssund, og han er familiefar til to.

Han afløser Pelle Andersen-Harild, der ikke genopstiller, da han mener, at Enhedslistens regel om otte år for valgte i Folketinget også bør gælde byrådsmedlemmer.

På opstillingsmødet var der politisk fokus på klimaforandringer og den pressede natur, hvor arter og levesteder forsvinder.

Enhedslisten vil arbejde for bæredygtige løsninger, for eksempel varme fra jorden, havvindmøller, bedre kollektiv trafik, økologi. Enhedslisten vil arbejde for at bevare og genoprette naturen.

Borgerrettigheder Også borgernes rettigheder i kommunen blev debatteret på opstillingsmødet.

Under overskriften »En borger - en sagsbehandler« vil Enhedslisten arbejde for, at borgere med problemer ikke ustandselig skifter sagbehandler og dermed får en meget lang sagsbehandlingstid, hvor borgeren må vente og vente på afgørelse i sociale sager. Enhedslisten mener, at der må gøres op med de mange klagesager over kommunens afgørelse i forhold til støtte og hjælp.

- I 2019 var der for eksempel otte klagersager over Frederikssund Kommune ud af 61 klagersager på landsplan, og kommunen blev underkendt i de seks, gør Enhedslisten opmærksom på.

Stolt spidskandidat - Jeg er stolt over den tillid, som medlemmerne har vist mig. Jeg vil arbejde benhårdt for Enhedslistens politik i byrådet, siger Rasmus Petersen, nyvalgt spidskadidat i en pressemeddelelse.

Han glæder sig til at slå et slag for den grønne omstilling og for flere hænder til velfærd.

Ud over spidskandidaten blev Ulrik Goos Iversen, forstander på Baunehøj Efterskole og fra Jægerspris, valgt som nummer to på listen, mens Erik Andersen fra Skibby og Kirsten Folke fra Jægerspris blev valgt som henholdsvis nummer tre og nummer fire.