Nye boliger på vej til Frederikssund

- Nærheden til smuk natur og vandet er ikke til at tage fejl af på Ørnestens Vænge. Og byen er tæt på - det tager fire minutter at komme til bymidten, som har alle faciliteter, og S-toget sørger for, at man kan komme til København på 34 minutter, siger Jesper Kristensen, der er administrerende direktør i REKA Gruppen.

Borgmester John Schmidt Andersen (V) er glad for, at der nu kommer flere mindre boliger til Frederikssund.

- Vi mangler nye, mindre huse til især unge familier og seniorer, som gerne vil bo tæt på den smukke natur og fjorden, og som vil have glæde af Frederikssunds tilbud og faciliteter. Samtidig kommer man til at bo i meget overskuelig transportafstand til København og resten af hovedstadsområdet. Her passer det nye projekt perfekt ind, og vi glæder os over, at endnu et boligområde skyder op i kommunen,siger han.