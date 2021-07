Nye Borgerliges folketingsmedlem Mette Thiesen (t.v.) var onsdag eftermiddag på gaden ved Kronprins Frederiks Bro for at markere afskaffelsen af broafgiften på Kronprinsesse Marys Bro sammen med sine partifæller, set fra ventre: Kenni Jensen, der er kasserer i Egedal-bestyrelsen, Tobias Isaksson fra Nye Borgerliges Ungdom i Nordsjælland, Thomas Rath, formand Egedal-Furesø; og Claus Bruncke, spidskandidat ved KV21 i Egedal. Foto: Maj-Britt Holm

Nye Borgerlige fejrer gratis bro

Frederikssund - 01. juli 2021 kl. 05:46 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen

Bilisterne dyttede og rakte tommelfingre i vejret, da folketingsmedlem Mette Thiesen og fire andre medlemmer af Nye Borgerlige, blandt andre kandidater til kommunevalget i Egedal Kommune, gik på gaden onsdag eftermiddag for at markere, at opkrævningen af brugerbetaling på Kronprinsesse Marys Bro bliver sløjfet 1. januar 2022.

Broen bliver gratis at benytte som følge af Folketingets nye aftale om infrastruktur for over 100 milliarder kroner frem mod 2035, som alle partier er med i.

Fejlen bliver fjernet »Vi gjorde det. Betalingsfri bro fra 2022«, stod der på et stort banner, som Nye Borgerlige holdt oppe i deres hænder på Jægerspris-siden af dæmpningen ved Kronprins Frederiks Bro, mens de samtidig vinkede ivrigt til trafikanter på vej mod vest.

- Vi er for at gøre folk opmærksomme på, at vi har fået afskaffet brugerbetalingen på Kronprinsesse Marys Bro og for at sige tak for det gode samarbejde, vi har haft med borgerne om det. Nye Borgerlige er det eneste parti, der har kæmpet imod broafgiften i flere år. Det er en fejl, at der blev indført brugerbetaling på broen, for det er en konkurrenceforvridende ekstrabeskatning af erhvervsliv og borgere. Den fejl bliver fjernet nu. Man kan sige: Fornuften sejrede, forklarer Mette Thiesen, der er Nye Borgerliges transportordfører, og som har deltaget i de politiske forhandlinger om infrastrukturaftalen.

Broafgift før motorvej Siden åbningen af Kronprinsesse Marys Bro den 30. september 2019 har det kostet 14 kroner at køre en bil over broen, mens der har været opkrævet 41 kroner for en lastvogn, som ikke må benytte den gamle bro.

Folketingets partier har sat 1,1 milliarder kroner af til at droppe opkrævningen af afgifter hos brugerne af Kronprinsesse Marys Bro og nedlægge selskabet Fjordforbindelsen Frederikssund til næste år. De har desuden sat 2,9 milliarder kroner af til at tage fat på at færdiggøre Frederikssundmotorvejenen i 2026, så de sidste 25 kilometer kan stå klar til at køre på fra 2029-2030.

Motorvej må vente Borgmester i Frederikssund Kommune, John Schmidt Andersen (V), sagde forleden her i avisen, at han hellere så, at de 1,1 milliarder kroner bruges på at komme i gang nu med motorvejsstrækningen, som der findes en opdateret VVM-undersøgelse for.

- Vi ville også rigtig gerne have haft, at Frederikssundmotorvejen kom i gang nu i stedet for først om fem år. Men det var der bare ikke flertal for, fastslår Mette Thiesen.

Nye Borgerlige har også planer om at stå på fortovet ved dæmningen på Kronprins Frederiks Bro torsdag og fredag morgen klokken 7-8 og fredag eftermiddag fra klokken 15 og en time eller to frem.