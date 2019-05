Nye Borgerliges folketingskandidat Jesper Hammer, Frederikssundkredsen, peger på udlændingepolitik, infrastruktur og medbestemmelse som valgets vigtigste temaer. Foto: Privat

Nye Borgerlige: Indflydelse og asylstop

Frederikssund - 07. maj 2019 kl. 16:47 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det vækker stor glæde hos Nye Borgerliges kandidat i Frederikssundkredsen, Jesper Hammer, at der endelig er udskrevet valg, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Jeg synes, det er superdejligt. I Nye Borgerlige har vi ventet i 3,5 år, og vi har flere gange troet, at det ville komme, så nu ser vi frem til, at det kommer. Vi har rigtige gode kandidater og har gjort et stort forarbejde. Vi er klar til opgaven, siger 49-årige Jesper Hammer, der er sit partis organisatoriske næstformand og med i hovedbestyrelsen, og som har politisk erfaring fra otte år i Allerød Byråd, de første seks år for lokallisten Det Nye Allerød og de sidste to år for Nye Borgerlige, der ikke blev valgt ind i 2017.

Ifølge Jesper Hammer er det ikke nogen hemmelighed, at Nye Borgerlige fokuserer på udlændingepolitikken i form af tre ufravigelige krav til en kommende statsminister, der skal arbejde for total asylstop, udlændinge skal forsørge sig selv, og kriminelle udlændinge skal udvises konsekvent efter første dom.

Men derudover går han også til valg for at forbedre infrastrukturen omkring Frederikssund og Hillerød i form af motorveje.

- Nogle taler om behov for bedre udligning mellem kommunerne. Men jeg synes, man skal facilitere, at Frederikssund kan klare sig selv ved at færdiggøre motorvejen. Det vil give et kæmpe økonomisk råderum. Jeg er sikker på, at det vil gavne borgere, erhvervsliv og bosætning. Det vil give liv, dynamik og skatteindtægter, fastslår Jesper Hammer.

Nye Borgerlige-kandidaten går også til valg på at flytte magt fra Christiansborg ud til kommunerne, så de selv håndterer flere opgaver - måske endda lader flere små enheder klare dem.

- Medbestemmelsen skal være langt større, og vi skal have mere direkte demokrati i stedet for repræsentativt demokrati. Dem, der bor ude i lokalsamfundet, ved bedst, hvordan tingene skal ordnes, i stedet for at dem på Christiansborg gør sig kloge på det, siger Jesper Hammer, der også vil »sætte fagligheden fri«, så lærerne underviser, pædagoger passer børn og sundhedspersonale gør patienter raske i stedet for at bruge tid på læreplaner og kontorarbejde.

- Sådan gjorde vi i 1960'erne og 1970'erne, og det kan vi sagtens igen. På den måde får vi måske ovenikøbet respekten tilbage for de faggrupper, der føler sig presset i de her år, lyder det fra ham.