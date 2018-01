Nyansat skal markedsføre Fjordlandet

Thomas Kær Mahler er cand. mag. i turisme samt markedsføringsøkonom og har en tillægsuddannelse fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, og han kommer fra en stilling som projektleder for Visit Norway med det daglige ansvar for at markedsføre vandre- og cykelture internationalt og på det danske marked. Han har erfaring med digital kommunikation og markedsføring, blandt andet via brug af sociale medier, og så kan han fotografere. Derudover har han gennem sit arbejde for Visit Norway viden, færdigheder og kompetencer inden for kreativ projektledelse, innovation, læring og kompetenceudvikling i organisationsperspektiv.