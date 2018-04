Stillinger skal først besættes, når de har været ledige i tre måneder, har byrådet i Frederikssund Kommune besluttet. Foto: Allan Nørregaard

Nyansættelser skal tøjles i 2018

Frederikssund - 27. april 2018 kl. 05:42 Af Casper Suk Thorlacius Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En potentiel medudgift i 2018 på 20-25 millioner kroner primært på specialundervisning, familie- og voksenhandicapområderne får nu konsekvenser i Frederikssund Kommune, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Onsdag besluttede et flertal i Frederikssund Byråd, at man resten af året vil udvise »træghed i ansættelser«, forstået på den måde, at ledige stillinger først genbesættes efter tre måneder.

Ved først at ansætte nye medarbejdere efter tre måneder skønnes det, at kommunen kan spare cirka 15 millioner kroner.

Manøvren skal ses som et udtryk for rettidig omhu, så Frederikssund Kommune ikke kommer i likviditetsproblemer ved årets udgang.

- Det er ulykkeligt at skulle lave et sådan indgreb, men det er bedre end at afskedige medarbejdere, lød det blandt andet fra Tina Tving Stauning (S).

- Det er det mindst ringe, sagde De Konservatives Ole Søbæk blandt andet.

Forslaget har været i høring i MED-systemet, og det har kastet en lang række kritiske høringssvar af sig. Generelt udtrykker MED-udvalgene bekymring over, om man fortsat ville kunne levere den nødvendige service, hvis stillinger først genbesættes med tre måneders forsinkelse.

Tina Tving Stauning stillede ved onsdagens byrådsmøde forslag om, at dagtilbud, skoler, omsorgscentre samt døgnplejen undtages fra forslaget, men det nedstemte et flertal bestående af R, K, SF, DF, og V. Jesper Wittenburg (S) og Kenneth Jensen (S) undlod at stemme. Pelle Andersen-Harild stemte for sammen med de resterende socialdemokrater.

- De områder, hvor det kan lade sig gøre, er taget ud af forslaget allerede. Vi er også bekymret over udmøntningen, men vi må stole på, at det kan klares lokalt, lød det fra Hans Andersen (V).

Forslaget om træghed i ansættelser i perioden fra 1. maj til 31. december blev vedtaget med 20 stemmer for. Socialdemokratiets Martin Kirchgässner og Susanne Bettina Jørgensen undlod at stemme, mens Enhedslistens Pelle Andersen-Harild stemte imod.

suk