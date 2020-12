Nyåbnet café omlægger til takeaway

Caféen Ærligt i Frederikssund nåede at have åbent i seks dage, inden en ny nedlukning ramte Danmark. Nu omlægger caféen til take-away.

Ærligt, der har caféer i Frederikssund, Birkerød og Slangerup, vælger at satse på takeaway frem for hjælpepakker forud for onsdagens nedlukning af 38 danske kommuner. Det skriver cafekæden i et opslag på Facebook.

- Det er en beslutning, der kræver tiltro og støtte fra vores fantastiske gæster, skriver ejerne af Ærligt blandt andet i opslaget.

Det er kun en håndfuld dage siden, at Ærligt slog dørene op til deres nyeste café i Amsterdamhusene i Frederikssund. En åbning, der blev taget rigtigt godt imod af befolkningen i Frederikssund.