Ny udvikling i mystisk drabssag: Nu kommer anklager med bøn til retten

Dørene er blevet lukket, mens forsvarer og anklager hver især skal forsøge at overbevise retten om, hvorvidt en drabssigtet mand fortsat skal beskyttes af et navneforbud.

Frederikssund - 14. december 2020 kl. 14:22 Af Victor Andersen og Henrik Gregersen Kontakt redaktionen

Opdateret 16.03. Sagen er klar for anklager Anne-Mette Seerup.

Af hensyn til opklaringen af drabet på Maria From Jakobsen bør det navneforbud, der siden sagens start har beskyttet en 44-årig sigtet i sagen, ophæves. Ligeledes ønsker anklageren, at Nordsjællands Politi går ud med et billede af den varetægtsfængslede mand i pressen med henblik på at indhente beretninger fra eventuelle vidner, der måtte have set manden d. 26. oktober. Altså dagen, hvor Maria From Jakobsen forsvandt.

Det ønske præsenterede hun mandag eftermiddag Retten i Hillerød for ved et såkaldt fristforlængelsesmøde, hvor retten primært skal tage stilling til, om varetægtsfængslingen af manden skal fortsættes.

Men nu skal retten altså også tage stilling til, om man af efterforskningsmæssige årsager skal ophæve navneforbuddet.

Og her er mandens forsvarer ikke på linie med anklagemyndigheden.

Han ønsker nemlig forbuddet opretholdt, nåede tilhørerne at få at vide, inden dørene igen blev lukket for offentligheden, som det også er sket ved de foregående retsmøder. Tidligere har efterforskningsleder Lau Lauritzen givet udtryk for, at det vil - eller kan - være en stor hjælp i efterforskningen, hvis navneforbuddet ophæves.

Efterlysning blev til drabssag Sagen begyndte som en efterlysning af en savnet person, da Maria From Jakobsen blev efterlyst i slutningen af oktober. Meldingen dengang lød, at hun 26. oktober var gået fra sit hjem i nedtrykt tilstand og havde efterladt eksempelvis pung og telefon på bopæle.

Men tre uger senere tog sagen en drejning, da politiet en søndag aften dukkede politiet op og afspærrede Maria From Jakobsens bopæl på Nialsvej i Frederikssund. Huset blev ransaget og afsøgt af teknikere. Det samme skete i et sommerhus i Nykøbing Sjælland.

En 44-årig mand blev anholdt, og 16. november blev han ved Retten i Hillerød stillet for en dommer. Manden blev varetægtsfængslet, og varetægtsfængslingen blev senere opretholdt i yderligere 14 dage, da der ikke var kommet oplysninger eller tekniske spor, der kunne "afsvække" mistanken mod manden.

Siden anholdelsen af manden har Nordsjællands Politi med assistance fra hundeførere fra hele landet søgt både i skove og til vands i forsøget på at finde Maria From Jekobsens lig, ligesom der er indhentet store mængder overvågningsmateriale, som bliver gennemgået.

Om der er kommer yderligere indicier eller tekniske spor, der belaster manden, er pt. usikert, da retsmøderne foregår bag lukkede døre, og der derfor ikke slipper nyt ud om selve efterforskningen.

I fængslingskendelsen fra det første retsmøde fremgik det dog, at han flere gange - uden at kunne redegør for sit forehavende - havde befundet sig på dét sted, hvor Maria From Jakobsens bil blev fundet én af de første dage i eftersøgningen på hende.

Ligeledes har han angiveligt søgt på internettet efter metoder, der kan forbindes med, hvordan man skaffer et lig af vejen.

Manden har siden sin anholdelse nægtet sig skyldig i at have dræbt Maria From Jakobsen.

