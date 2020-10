Ny udstilling kombinerer Willumsen og Kirchner

Under første verdenskrig valgte såvel Ernst Ludwig Kirchner som J. F. Willumsen begge at realisere hvert deres individualistiske projekt og stille sig uden for tidens strømninger.

Selvbevidste kunstnere

Samtidig med at de to kunstnere iscenesatte naturen og mennesket i naturen i deres malerier, var de også stærkt selvbevidste. De iscenesatte sig selv som kunstnere. De forsøgte også begge at kontrollere, hvordan kunstinteressede omtalte deres værker, ligesom de begge gjorde deres til at sikre sig et unikt eftermæle. På mange måder forsøgte de begge at skabe et næste ublu mytologisk billede af sig selv.