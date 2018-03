Ny teatersæson byder på ni forestillinger

- Jeg synes, vi har ramt et alsidigt program, som rummer noget for en hver smag. Programmet skal afspejle, at ikke alle nødvendigvis synes, det hele er lige godt, men det kan så give mulighed for, at man ser noget, som man måske troede ikke var noget for én, men man så kan blive positivt overrasket over, tilføjer Grethe Olsen.