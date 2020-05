På søndag er der igen drivekoncert i Slangerup. Denne gang med Kim Larsen og Gasolin-musik. Foto: Henrik Helmer Petersen

Send til din ven. X Artiklen: Ny stor driveinkoncert i Slangerup Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny stor driveinkoncert i Slangerup

Frederikssund - 04. maj 2020 kl. 12:04 Af Henrik Helmer Petersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter stor succes den 1. maj med deltagelse af flere hundrede mennesker i biler til jazzdriveinkoncert arrangerer Snake City Jazzfestival igen driveinkoncert. Det sker igen på p-pladsen ved Idrætsvej i Slangerup, og der sker på søndag den 10. maj. Det skriver Frederiksborg Amts Avis tirsdag.

Denne gang bliver det med det kendte Kim Larsen og Gasolin kopiband Munch og Broderskabet.

Anders Munch & Broderskabet har været på landevejen med deres Kim Larsen og Gasolin-show siden 1995. De har spillet ved alt fra konfirmationsfester til at være i Go'aften Danmark, og de har givet koncerter i Danmark, Norge, Sverige, Spanien, Tyskland og Færøerne.

Koncerten tager publikum med på en musikalsk rejse gennem Kim Larsen og Gasolins enorme sangskat, krydret med anekdoter og monologer, som kun Kim Larsen mestrede. Der afholdes to koncerter på dagen. Første koncert er klokken 14 med indkørsel på p-pladsen fra klokken 13. Anden koncert klokken 17 med indkørsel fra klokken 16.

Kim Larsen-koncerten varer 70 minutter og koster 400 kroner for en bil - med maksimalt fem personer i bilen.

Den transmitteres til bilradioen, og man får frekvens udleveret ved indkørslen. Billetter kan købes på billetsalg.dk. Det er dertil muligt at bestille take away flæskestegsmiddag fra restaurant Bangkok til at tage med hjem efter koncerten - så man ikke skal hjem og lave mad - den koster 80 kroner og kan bestilles på mail på jorgen.jazz@gmail.com.

Musik med nostalgi Munch & Broderskabet er et orkester, der, som så mange andre orkestre, ikke kan komme ud og spille her under coronakrisen.

- Vi er selvfølgelige kede af, at vi ikke kan komme ud på landevejen med vores musik, men vi gider ikke bare sidde med hænderne i skødet, og vi har derfor besluttet os for at lave driveinkoncerter, hvor folk kan komme og høre alle de gode sange fra Kim Larsen og Gasolin.

- Her under coronakrisen bringer følelsen af nostalgi os tilbage til der, hvor vores liv føltes mere simpelt, og vi havde mere kontrol. Derfor er danskerne er særligt glade for klassikere som Kim Larsen og Gasolins numre, lyder budskabet.

Åben kun venstre vindue Arrangør er Snake City Jazzfestival, der gør opmærksom på, at alle retningslinjer for en sådan driveinkoncert skal overholde.

- Der er således kun adgang i bil, og man skal blive siddende i bilen under hele koncerten. Dertil må man kun åbne venstre vindue i bilen for at få luft, forklarer de.