Se billedserie 47-årige Søren Weimann, der bor i Tørslev ved Jægerspris, er valgt som spidskandidat for Radikale Venstre i Frederikssund ved kommunalvalget til november.

Ny spidskandidat for Radikale Venstre

Frederikssund - 02. september 2021 kl. 17:58 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen

Det Radikale Venstre i Frederikssund har valgt ny spidskandidat. Søren Weimann, der bor i Tørslev ved Jægerspris og er far til to drenge på 13 og 17 år, er blevet valgt som ny radikal spidskandidat ved kommunevalget til november. Det skete på partiets opstillingsmøde, som blev afholdt onsdag aften - med forsinkelse på grund af forårets coronarestriktioner.

47-årige Søren Weimann har været medlem af Radikale Venstre i næsten 25 år. Han har opstillet to gange tidligere for partiet til kommunalvalget i Frederikssund, dog lidt længere nede på listen. Nu vil han gerne afløse Maria Katarina Nielsen, der har siddet i Frederikssund Byråd i fire år, og som i maj måned i år meddelte, at hun flytter fra Frederikssund Kommune i 2022 og derfor forlader lokalpolitik, når denne byrådsperiode udløber til nytår.

- Da Maria fortalte, hun skal flytte fra kommunen, tænkte jeg, »så skal det nok være nu«. Jeg synes, hun har gjort et rigtig godt stykke arbejde. Det vil jeg gerne forsøge at bygge videre på, siger Søren Weimann, som glæder sig til, at han skal i gang med at føre decideret valgkamp, og som til dagligt arbejder i et softwarefirma, han er medejer af, og ofte arbejder hjemmefra.

Fokus på foreningslivet Den nyslåede radikale spidskandidat fremhæver blandt andet skole- og kulturpolitikken samt foreningslivet, som områder, der har hans store interesse. Men også børneinstitutionsområdet og minimumsnormeringer, som Maria Katarina Nielsen som formand for Opvækstudvalget har stået i spidsen for at få gennemført i Frederikssund som en af de første kommuner i landet, fremhæver han.

- Det er vigtigt at implementere det på den rigtige måde og sikre, at vi rent faktisk har personale på de rigtige tidspunkter, hvor børnene er der. Det må ikke ende som en skrivebordsøvelse, fastslår Søren Weimann.

Ønske om nyt bibliotek Den nye radikale spidskandidat ser mange nye opgaver forude, som byrådet bør tage fat på. Det gælder blandt andet Frederikssund Bibliotek, der har ligget midlertidigt i Jernbanegade i mere end 50 år.

- Vi kan ikke blive ved med at skubbe det. Der skal findes en varig løsning for et kulturhus med en moderne udgave af et bibliotek, der i sin formidling er bredere end bare bøger, og med andre fysiske rammer end i dag, siger han.

Søren Weimann er vokset op i Gevninge i bunden af Roskilde Fjord, hvor foreningslivet havde en stor betydning, og faderen var formand for den lokale idrætsforening.

For 18 år siden flyttede Søren Weimann til Frederikssund-området, og han har både været fodboldtræner og håndboldtræner, og en kort overgang med i sportsudvalget i HK73, og for et par år siden var han med til at starte Frederikssund Esport, hvor han er formand.

- Foreninger har ofte de samme udfordringer. Her tror jeg, at kommunen kan gøre et stykke arbejde, så foreningerne får mere glæde af hinanden, påpeger han.

Stort set ny bestyrelse Radikale Venstre er ifølge Søren Weimann pt. ramt af, at nogle af de bærende kræfter gennem de sidste 10 år er på vej væk fra Frederikssund Kommune. Så bestyrelsen består derfor af et forholdsvist nyt hold.

- Men vi har fået sat godt hold med folk, der virkelig gerne vil, og som både kommer til at give en masse input og hjælpe med praktiske ting i valgkampen. Maria er her heldigvis også lidt endnu og i et stykke tid efter valget. Hun er en kæmpe støtte og har gode kontakter, forklarer Søren Weimann, der i disse dage deltager i møder om det kommende valg.

Valget af Søren Weimann som ny radikal spidskandidat glæder i partiet:

- Med valget af Søren som spidskandidat har vi fået en markant radikal stemme til kommunalvalget, der samtidig er godt forankret i lokalsamfundet. Søren vil videreføre det gode pragmatiske arbejde i byrådet, som Maria har stået for i de sidste fire år, siger formand for Frederikssund Radikale Venstre, Asbjørn Laurberg, i en pressemeddelelse.

Gode visioner Og partiets nuværende byrådsmedlem Maria Katarina Nielsen har også stor tiltro til Søren Weimann:

- Jeg er rigtig glad for, at partiet har valgt Søren som spidskandidat. Jeg kender Søren som et dygtigt menneske med ret gode visioner, der svarer til noget af det, jeg står for. Søren er et enormt engageret menneske, som virkelig brænder for alle børns muligheder, folkeskolen og det frivillige foreningsliv, siger Maria Katarina Nielsen.

På opstillingsmødet blev der valgt en liste med otte kandidater. Det er: 1. Søren Weimann. 2. Asbjørn Laurberg. 3. Sükran Gezen. 4. Kjartan Lind. 5. Mark Barnkob. 6. John Witt. 7. Kim Bromberg og 8. Carsten Nielsen.

Ved kommunevalget i 2017 fik Radikale Venstre 715 stemmer ud af de 25.789 afgivne stemmer.

Maria Katarina Nielsen slog med 139 personlige stemmer partiets daværende spidskandidat Andreas Ryge, mens Søren Weiman fik 27 stemmer på den sideordnede liste.