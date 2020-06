Ny rekord på Kronprinsesse Marys Bro

- Det gode pinsevejr har været en fantastisk mulighed for at tage et par dage i sommerhus, og dermed over Kronprinsesse Marys Bro. Samtidig ser det ud til, at mange har benyttet den forlængede weekend til at køre en tur ud i sommervejret, og fået lejlighed til at prøve vores nye bro, siger Leif Tullberg, bestyrelsesformand i Fjordforbindelsen Frederikssund, i en pressemeddelelse.