Kronprinsesse Marys Bro blev indviet i september 2019 og skal senest have tjent sig selv hjem i 2060. I en ny prognose sigter Fjordforbindelsen Frederikssund efter at broen skal være betalt af i 2055.

Ny prognose: Kronprinsesse Marys Bro er betalt af i 2055

I et nyt langsigtet budget for Kronprinsesse Marys Bro arbejder Fjordforbindelsen Frederikssund med en målsætning om, at broen er betalt af i 2055, fem år før deadline. Det skal blandt andet ske ved hjælp af løbende prisstigninger og mere positiv kommunikation.

En lignende effekt synes at være på spil, når det kommer til stemningen omkring Kronprinsesse Marys Bro. Det mener i hvert fald Leif Tullberg, der er formand for Fjordforbindelsen Frederikssund.

"Jeg oplever, at folk nærmest bliver mobbet, hvis de siger, at de gerne vil betale de 14 kroner for at køre over broen. Der er virkelig skabt en dårlig stemning og et dårligt brand omkring Fjordforbindelsen," siger Leif Tullberg med henvisning til blandt andet Facebook-gruppen "Nej tak til brugerbetaling på Kronprinsesse Marys Bro," der i skrivende stund tæller knap 8500 medlemmer.

Den negative stemning skal vendes, hvis Fjordforbindelsen Frederikssund, der er ansvarlig for økonomien i Kronprinsesse Marys Bro, skal nå sin målsætning om at broen er betalt af senest i 2060.

Derfor har bestyrelsen i 2021 et øget fokus på at brande broen som en succeshistorie på de sociale medier.

"Det er op ad bakke, når først stemningen har vendt sig til det negative, men vi vil forsøge at skabe en mere positiv fortælling. Vi skal høre fra dem, som er glade for at bruge broen. For de findes," siger Leif Tullberg.