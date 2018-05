Skal børn og unge i Slangerup have en privatskole som pendant til de to kommuneskoler i byen? Ja, mener flere forældre, som nu vil undersøge, om der er nok interesse for et privattilbud. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Ny privatskole på dagsordnen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny privatskole på dagsordnen

Frederikssund - 19. maj 2018 kl. 06:01 Af Casper Suk Thorlacius Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Besparelserne på folkeskoleområdet i Frederikssund Kommune har nu nået et niveau, hvor en række borgere i Slangerup ikke længere mener, det er et tilbud, de vil benytte til deres børn, skriver Frederiksborg Amts Avis.

40-årige Casper Larsen, som selv har to børn på Lindegårdsskolen, har derfor taget initiativ til et møde torsdag den 7. juni klokken 19, hvor interesserede forældre kan drøfte, om man vil arbejde for at skabe en ny privatskole i byen.

- Jeg synes simpelthen, at der er sparet for meget. Man reducerer lærerstanden, sparer på ture ud af huset og lignende. Folkeskolen afspejler bare ikke længere mine egne holdning. Så kan man jo enten sætte sig ned og tude over, at det ikke er godt nok, eller man kan tage initiativ, og jeg er nok mest til det sidste, siger Casper Larsen.

Formand for Uddannelsesudvalget i Frederikssund Kommune, Morten Skovgaard (V), medgiver, at der er tale om en alvorlig situation på skoleområdet.

- Det er helt afgørende, at vi får taget fat om problemet, men situationen er vanskelig, og der arbejdes hårdt på at løse problemet, siger Morten Skovgaard og tilføjer:

- Men jeg mener heller ikke, at vi er så langt ude, at vores skoletilbud ikke er godt nok. Jeg synes, vi har en høj kvalitet i lærerstanden og i undervisningen, og jeg appellerer til, at alle vil deltage konstruktivt til dialogen om, hvordan skolerne skal være fremadrettet.

Hvor mødet den 7. juni finder sted, er endnu ikke klarlagt.

- Det kommer an på, hvor stor interessen er. Men uanset, hvor mange, der siger, de gerne vil komme, så holder vi mødet, siger Casper Larsen.

Man kan holde sig orienteret på Facebook via gruppen »Er der interesse for en privatskole i Slangerup«.

Læs hele historien i Frederiksborg Amts Avis lørdag den 19. maj.