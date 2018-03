Formand for Plan- og miljøudvalget i Frederikssund Kommune, Jørgen Bech (V), vil sætte skub i en sluseløsning ved Kronprins Frederiks Bro med en ny helhedsplan. Foto: Lars Skov Foto: Lars Skov

Ny plan for sluseløsning ved broen

Frederikssund - 21. marts 2018 kl. 19:02 Af Casper Suk Thorlacius Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Formand for Plan- og miljøudvalget, Jørgen Bech (V), vil sætte gang i et sluseprojekt ved Kronprins Frederiks Bro med en ny helhedsplan, skriver Frederiksborg Amts Avis.

En helhedsplan for Roskilde Fjord, som formanden håber kan sætte skub i arbejdet med en sluse ved Kronprins Frederiks Bro, så man i fremtiden vil kunne sikre kysterne syd for broen i tilfælde af store vandstigninger, som man så det i forbindelse med stormfloden i 2013.

- Jeg tager nu initiativ til at få lavet en helhedsplan, som vil involvere Roskilde og Lejre kommuner samt relevante statslige myndigheder, og som kan fungere som afsæt for en drøftelse af en sluseløsning ved broen. Helhedsplanen skal vise, hvordan projektet kan udføres, fordele og ulemper og give et bud på, hvordan finansieringen kan fordeles, siger formanden.

Siden Bodils hærgen i 2013 har Frederikssund Kommune arbejdet intenst på at få lavet en foranstaltning, som i fremtiden kan sikre kommunens kystnære og lavtliggende områder mod oversvømmelser.

Her har en sluse ved broen ad flere omgange været på tale, men hidtil har det af flere årsager ikke været muligt at komme i gang med et konkret sluseprojekt.

Af dagsordnen for Plan- og miljøudvalgets seneste møde fremgår det, at forvaltningen i Frederikssund Kommune så at sige nu har kastet håndklædet i ringen og ikke ser sig i stand til at nå videre med projektet på embedsmandsniveau.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis tirsdag den 20. marts.