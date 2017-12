Send til din ven. X Artiklen: Ny plan: flere skal i arbejde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny plan: flere skal i arbejde

Frederikssund - 02. december 2017 kl. 10:52 Af Tanja Straagaard Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flere skal i arbejde, lød meldingen på et byrådsmøde onsdag aften, hvor kommunens beskæftigelsesplan for 2018 blev vedtaget af byrådet, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- I 2018 skal vi fortsat varetage indsatsen over for dem, der har brug for hjælp til at komme i arbejde. Flere borgere skal i arbejde næste år, sagde formand for Vækstudvalget Ole Søbæk (K).

I beskæftigelsesplanen for 2018 er fokus de fem målsætninger, som beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) har meldt ud.

Øverste punkt på listen er, at flere personer skal flyttes fra offentlig forsørgelse til beskæftigelse. Derudover lyder det, at virksomheder skal sikres kvalificeret arbejdskraft, flere flygtninge skal være selvforsørgende, flere jobparate på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og bekæmpelsen af social bedrageri skal styrkes. Sjette punkt er et lokalt mål om fortsat at få flere unge i Frederikssund i uddannelse.

Det seneste år er andelen af borgere på offentlig forsørgelse i Frederikssund Kommune faldet med 0,6 procentpoint, og målet for 2018 er, at denne andel fortsat skal være mindst to procent lavere end gennemsnittet i sammenligningskommunerne, som den er nu, fremgår det af beskæftigelsesplanen.

Den nye plan blev vedtaget med 22 for-stemmer, mens Pelle Andersen-Harild fra Enhedslisten undlod at stemme.

- Den her plan minder mig lidt om et »medvind på cykelstierne«-initiativ, for det er jo at lave mål på et område, som vi ikke har meget indflydelse på, sagde han på byrådsmødet, mens både Hans Andersen (V) og Tine Tving Stauning (S) viste deres opbakning.