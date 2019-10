Ny leder til behandlingshjem

Kristian Hopp til træder den 1. november som ny forstander for behandlingshjemmet Donekrogen i Jægerspris.

Frederikssund - 20. oktober 2019

Behandlingshjemmet Donekrogen i Jægerspris, der netop har festligholdt sit 50 års jubilæum, har ansat Kristian Hopp som forstander. Han er 45 år og tiltræder den 1. november 2019.

Kristian Hopp skal føre Donekrogens viden, erfaringer, kultur og traditioner videre og udvikle dem ind i en tid, hvor der stadig er brug for at anbringe udsatte og svigtede børn og unge under rammer, hvor de kan udvikle bæredygtige livskompetencer.

Kristian Hopp har arbejdet som SSP medarbejder på Københavns Vestegn og som leder af Ungehuset i Albertslund, inden han blev ansat i Københavns Kommune, hvor han fra 2013 har været forstander på forskellige døgninstitutioner, leder af projektet Virkningsfulde Indsatser for Unge og leder af den faglige stab i Københavns Kommunes Center for Udsatte og Kriminalitetstruede Unge.

- Værdierne omkring det, at alle børn og unge skal have mulighed for læringsrum og en styrkelse af familiesamarbejdet, har i mine tidligere ansættelser været kernekomponenter og er efter min erfaring de vigtigste faktorer for at skabe positive forandringer for udsatte børn og unge.

Det rammer lige ned i Donekrogens pædagogiske metode og tilgang. Så da muligheden for at blive forstander på Donekrogen kom, slog jeg til. Jeg er meget glad for, at Donekrogens bestyrelse viser mig den tillid at ansætte mig, siger Kristian Hopp i en pressemeddelelse.

Kristian Hopp skal stå i spidsen for 60 medarbejdere - pædagogiske, tekniske og administrative, psykolog, socialrådgiver samt lærerne på Donekrogens skole, hvor der er plads til 32 børn.

Donekrogen havde indtil april 2019 driftsoverenskomst med Københavns Kommune. Donekrogen er nu en helt selvstændig døgninstitution, der stadig har en stærk relation til Københavns Kommune i form af en samarbejdsaftale. Desuden samarbejdes der med en halv snes sjællandske kommuner.

En af Kristian Hopps opgaver bliver at intensivere og udvide dette samarbejde og at skærpe Donekrogens faglige profil, så kommunerne har det bedste grundlag for at vurdere, om Donekrogens tilbud passer til de børn og unge, de har brug at anbringe uden for hjemmet, fremgår det af pressemeddelelsen