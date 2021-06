Gunnar Brüsch er en af idemændene bag vandreruten Stien fra fjord til sund, der går tværs over Sjælland fra Frederikssund til Øresund. Her er han dog fotograferet i Ådalen. Foto: Birgitte Masson

Send til din ven. X Artiklen: Ny, lang vandrerute starter i Frederikssund Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Ny, lang vandrerute starter i Frederikssund

Amager har Amarminoen, Møn har Camønoen og Frederikssund har nu fået Stien fra Fjord til Sund

Frederikssund - 29. juni 2021 kl. 10:25 Af Birgitte Masson Kontakt redaktionen

Corona har ført meget med sig. En af de få positive ting er uden tvivl, at mange mennesker har fået øjnene op for naturen. For det viser sig, at efter mere end halvandet år med Corona, er naturen for alvor flyttet ind i de fleste menneskers liv.

Timingen kunne derfor ikke være bedre for foreningen, med det ikke helt mundrette navn: 'Foreningen til etablering af en vandrerute fra Fjord til Sund'. For medlemmerne, hvoraf flere har deres baggrund i Danmarks Naturfrednings Forening og Friluftsrådet, har netop etableret vandreruten Stien fra Fjord til Sund, der strækker sig over 65 kilometer med Frederikssund i vest til Øresund i øst.

"Vi har i snart otte år forberedt en vandrerute fra Roskilde Fjord til Øresund. Vi har vandret på utallige veje og udforsket adskillige stier. Det har været et kæmpe arbejde," fortæller formand i foreningen Gunnar Brüsch og tilføjer;

"Langt de fleste vandrestier i landet følger kysterne, men vi syntes, der manglede en vandresti, som gik på tværs af Sjælland."

Realiseret gennem GeoInfo Gunnar Brüsch fortæller videre, at en ting var at finde ruten, noget andet var at gøre den tilgængelig, så brugerne kunne finde den.

"Det hjalp GeoInfo os med. Ideen er nemlig blevet realiseret gennem et samarbejde med GeoInfo, der uden beregning har stillet et digitalt kort til rådighed," fortæller han.

Det betyder, at foreningens arbejdsgruppe har været på kursus hos GeoInfo. Her har de lært at lægge ruten ind på det digitale kort, og sammen med ruten en masse punkter, hvor de kommende brugere blandt andet kan få oplysninger om oplevelser, overnatningsmuligheder, indkøb og steder af historisk interesse undervejs.

Med andre ord findes stien virtuelt, hvor det er muligt at følge ruten ved hjælp af sin smartphone.

Derfor kan man allerede inden, man ifører sig vandrestøvler og rygsæk, udforske stiens forløb, og hjemmefra planlægge overnatninger undervejs på sin smartphone eller computer.

Ikke en ny Amarinoen Overnatningerne er først og fremmest tænkt at foregå på primitive overnatningssteder, i shelters eller i de skove, hvor fri teltning netop er blevet tilladt.

"Det er ikke tanken, at denne vandrerute skal være en ny Amarminoen, som rigtig mange vandrer på. Men det er da dejligt, hvis der kommer mange brugere. Man skal heller ikke nødvendigvis gå fra den ene ende til den anden. Der er masser af muligheder for mindre ruter undervejs, hvor der er findes masser af shelters man kan overnatte i, og skove man kan udforske. Det er takket være, at vi har så store arealer ejet af Naturstyrelsen her på Sjælland," siger Gunnar Brüsch og tilføjer:

"Så der er rigtig mange muligheder for at finde et sted, hvor man må slå sit telt op for en nat. Det tror jeg, at mange vil benytte i sommerferien. Vi kommer lige ud af Coronakrisen, hvor folk har fået øjnene op for det at vandre, og det at bruge naturen. Vi oplever også, at mange unge i højere grad er blevet flittige brugere af naturen," siger Gunnar Brüsch, han slår dermed fast, at målgruppen er bred, og at ruten er for de fleste.

"Kan du bære en lille rygsæk og et telt, så kan du gå hele ruten."

Vandrestien er blevet til takket være midler fra Friluftslivets udlodningsmidler og tilskud fra Frederikssund og Egedal kommuner.

Læs mere om ruten på:

www.stienfrafjordtilsund.dk