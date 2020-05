22-årige Tobias Weische, der pt. er medlem af Frederikssund Byråd som stedfortræder, er lørdag blevet valgt som Dansk Folkepartis Ungdoms landsformand. Foto: Ppresse

Ny landsformand for DF's Ungdom

Frederikssund - 03. maj 2020 kl. 13:15 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

22-årige Tobias Weische fra Frederikssund er valgt som ny landsformand for Dansk Folkepartis Ungdom, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Tobias Weische blev valgt til topposten På Dansk Folkepartis Ungdoms digitale årsmøde, som blev afholdt lørdag den 2. maj.

- Jeg er virkelig glad og stolt over valget som formand for Dansk Folkepartis Ungdom, og jeg vil lægge al den energi og tid, det kræver for at leve op til medlemmernes forventninger og tillid. Efter 7 år i ledelsen for Dansk Folkepartis Ungdom mener jeg, at jeg har den rette erfaring til at besidde posten som landsformand. Jeg glæder mig til at komme i gang med arbejdet sammen med den nye og yderst kompetente hovedbestyrelse som ligeledes blev valgt på årsmødet, udtaler Tobias Weische i en pressemeddelelse.

I pressemeddelelsen forklarer den nye ungdomslandsformand, at hans klare mål for DFU er, at de skal komme længere ud med deres politik, så alle unge kan høre om partiets og deres visioner for Danmark.

- Det er i dag vigtigere end nogensinde før, at der er et stærkt DFU i den offentlige debat. Så når den røde regering påstår, at de fører en stram udlændingepolitik, så står vi i DFU parat til at udstille deres hykleri og vise, at det er os som kæmper for Danmark. Det er vores opgave at sikre, at ingen dansker er i tvivl om, at hvis de værdsætter Danmark, hvis de vil bevare de danske værdier, sikre den stramme udlændingepolitik og kampen mod EU, så er DF og DFU deres parti, fastslår Tobias Weische i pressemeddelelsen.

Tobias Weische er bosat i Frederikssund og studerer til daglig historie på Syddansk Universitet i Odense. Han overtager landsformandsposten efter Chris Bjerknæs, der har siddet som formand i tre år siden 2017, men som trækker sig grundet sin alder, da han er fyldt 30 år.

- Chris Bjerknæs har gjort et fantastisk stykke arbejde, som jeg med ydmyg vil efterfølge. Han har været en dygtig landsformand og en mand, som jeg ser meget op til!, understreger Tobias Weische ifølge pressemeddelelsen.

Tobias Weische meldte sig ind i Dansk Folkeparti og Dansk Folkepartis Ungdom tilbage i 2011, da han var 13 år gammel. Han har siden da besat en række poster i Dansk Folkeparti og Dansk Folkepartis Ungdom som lokalformand, politisk- og organisatorisk landsnæstformand samt kandidat til Europaparlamentsvalget i 2019, og han har dermed gået nogle af de samme veje som det nuværende folketingsmedlem Morten Messerschmidt (DF), der også er fra Frederikssund.

Tobias Weiche stillede op til kommunevalget i Frederikssund i 2017, men fik ikke plads og blev som partiets 1. suppleant. I foråret 2018 blev han indkaldt som stedfortræder for Lars Thelander Bostrøm (DF), da denne var sygemeldt i tre måneder på grund af følgerne fra et trafikuheld, og siden september 2019 har Tobias Weische atter afløst sygemeldte viceborgmester Lars Thelander Bostrøm, som har meddelt, at han vender tilbage til det politiske arbejde i juni måned i år.

Følgende er derudover valgt til Dansk Folkepartis Ungdoms hovedbestyrelse: Christian Bülow, Jeremy Bo Pedersen, Thomas Kastrup, Mathias Stockfleth, Marlene Sørensen og Morten Westfall. Casper Rauff, Mads Engelund og Laura Guldager Thomasen er valgt som suppleanter til hovedbestyrelsen.