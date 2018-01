Ny kebabmand har fået forrygende start

Drømmen om at være sin egen boss har altid rumsteret i hovedet på 28-årige Servet Yildirim, der bor i Hedehusene. Han havde sådan set et rigtig fint job som erhvervssælger i Elgiganten, men savnede den direkte og daglige kontakt med kunderne. Da han en dag som så mange gange før kiggede på de sociale medier, så han, at den nu tidligere pølsevogn i Kongensgade i Slangerup var til salg, og så slog han til, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Jeg kørte en tur til Slangerup for at se byen, og her så jeg, at der var nogle unge, der gik rundt i byen med en roulade i hånden. Så tænkte jeg, at jeg gerne ville lave et sted, hvor de kunne få noget ordentlig mad, og samtidig lave et sted, hvor de unge kan mødes, og så tog jeg kontakt til ejeren af pølsevognen, og det endte med, at jeg købte den, siger Servet Yildirim.