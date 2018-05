Frederikssund Kommune deltager i Rådet for Sikker Trafiks kampagne »Brug 2 sek. mere«, hvor både cyklister og bilister opfordres til at bruge lidt længere tid på at kigge sig for, inden de kører igennem et kryds. Foto: Kenneth Jensen

Ny kampagne skal sikre cyklister bedre

Kryds er det sted i trafikken, hvor cyklister har størst risiko for at komme alvorligt til skade. Faktisk blev hele 81 cyklister dræbt og 1.744 alvorligt kvæstet i hele Danmark fra 2012 til 2016, men tallet er sandsynligvis meget større, da der er et stort antal cyklistulykker, som ikke bliver anmeldt til politiet.

- Vi opfordrer i kampagnen »Brug 2 sek. mere« både cyklister og bilister til at bruge lidt længere tid på at kigge sig for, inden de kører igennem et kryds. Det er i alles interesse, og det er et fælles ansvar, at vi kommer sikkert frem i trafikken, siger Michelle Laviolette, seniorrådgiver i Rådet for Sikker Trafik.