Ny idrætshal ved gymnasium står klar

Mandag afleverer Dansk Halbyggeri sin totalentreprise på den nye idrætshal til Frederikssund Gymnasium.

Den nye hal er opført som en udvidelse af gymnasiet, der er opført i 1972 i gule sten. Mangor & Nagel har skabt en naturlig overgang med gule mursten i stueetagen og mørke stålplader ovenover, der skaber en materialemæssig sammenhæng med nabobygningen.

- Den nye idrætshal er et boost til idrætten og et løft af kvaliteten på Gymnasiet, siger rektor Agnethe Dybro Pedersen og fortsætter:

- Vi glæder os til at tage den i brug efter nytår. Det er dejligt at få nye, gode faciliteter til at dyrke forskellige former for idræt med en håndboldbane, fem badmintonbaner, dansesal mm. Det har vi savnet.

-Vi er også helt tilfredse med samarbejdet. En god dialog med projektlederen fra Dansk Halbyggeri, og vi har løst de ting, der måtte komme.

Frederikssund Gymnasium har 500 elever, der skal bruge hallen gennem hele dagen i undervisning og til sport.

Bygningen på cirka 1.600 kvadratmeter har en idrætshal på 950 kvadratmeter indeholdende håndboldbane, to basketbaner og fem badmintonbaner. De øvrige 650 kvadratmeter er dansesal, undervisningslokaler, omklædning, teknikrum og depoter.

Den er opført i en konstruktion med stålspær og lette ydervægge beklædt med stålplader, som er en anerkendt byggemetode i haller. Materialevalg, farver og arkitektur er valgt for at skabe en harmonisk sammenhæng med det oprindelige gymnasium, der også er tegnet af Mangor & Nagel.

- Vi var billigst på totalentreprisen, siger projektchef Claus Bak, Dansk Halbyggeri og fortsætter:

- Nu afleverer vi byggeriet efter en rekonstruktion af Dansk Halbyggeri i januar 2020. Og alle parter har efterfølgende ydet en god indsats for at komme i havn. Ikke mindst de mange underentreprenører, som har været hurtige og fleksible i forhold til at få afleveret byggeriet inden jul.

Dall & Lindhardtsen arkitekter har sammen med EKJ Rådgivende Ingeniører været bygherrerådgiver for Frederikssund Gymnasium. pressemeddelelse