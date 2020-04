Frederikssund Bibliotekerne lancherer bogposer to-go her under coronalukningen af landets biblioteker. Foto: Jens Wollesen

Ny idé: Bogposer to-go på biblioteket

»Bogposer to-go« er et resultat af den stigende efterspørgsel, der har været på bøger og litteratur siden bibliotekerne lukkede. I en tid, hvor sociale arrangementer er aflyst, og kultur- og fritidstilbud holder lukket, er der ekstra god tid til at læse bøger og se film. Det kan mærkes hos Frederikssund Bibliotekerne, hvor det digitale udlån på platforme som eReolen og Filmstriben er steget markant den seneste måned, skriver biblioteket i en pressemeddelelse.

»Klik og Hent: Bogposer To-Go« er et tilbud til alle kommunens biblioteksbrugere. Uanset om du er løbet tør for gode billedbøger til oplæsning for dine børn, søger en spændende krimi til en eftermiddag i solen, eller mangler en film til en aften i sofaen, kan du på Frederikssund Bibliotekernes hjemmeside bestille en bogpose med op til seks bøger, lydbøger, film eller tidsskrifter.

- Desværre har bibliotekerne ikke mulighed for at skaffe specifikke titler, da der ikke kan bestilles materialer fra andre biblioteker, men du har mulighed for at ønske bestemte genrer eller emner. På den måde giver konceptet måske anledning til, at du falder over en ny yndlingsforfatter eller -film, som du ellers ikke havde opdaget.