Virksomheden Sundolitt sætter nu hjertestartere op ved alle deres fabrikker. Her ses virksomhedens arbejdsmiljøudvalg ved fabrikken i Billund. Foto: Sundolitt

Ny hjertestarter er tilgængelig døgnet rundt

Frederikssund - 21. december 2019 kl. 13:48 Af Casper Suk Thorlacius Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sundolitt A/S, der producerer isolering og emballage af EPS, opsætter hjertestartere på alle deres fabrikker i Danmark. Alle hjertestartere sættes op udendørs, til gavn for de lokalområder, hvor Sundolitts fire danske fabrikker ligger, herunder på Industrivej 8 i Slangerup, hvor virksomheden har fabrik, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Hurtig hjælp er alt afgørende, når mennesker bliver ramt af hjertestop. Vi ønsker at sikre vore medarbejdere, besøgende og lokalområder på bedst mulig vis. Vi har i indeværende år oplevet et tilfælde, hvor en medarbejder fik problemer med hjertet, og ved snarrådig hjælp fra gode kolleger blev sendt på hospitalet, hvor vedkommende blev behandlet rettidigt og professionelt, siger Kristian Mørk, formand for arbejdsmiljøudvalget i Sundolitt A/S, og fortsætter:

-Men det fik os til at tænke på, hvad der kunne være sket, hvis der ikke havde været den rette hjælp at få. Det førte til at vi opfordrede direktionen til at overveje en investering i hjertestartere til alle vore afdelinger, hvilket direktionen bakkede op om, og det realiseres nu inden årets udgang.

Sundolitt har valgt at opsætte hjertestarterne uden for fabrikkerne, således at de er tilgængelige 24 timer i døgnet også for beboere eller andre, som er i nærheden af en af Sundolitts fire danske fabrikker. For hvert minut der går uden livreddende førstehjælp, reduceres chancen for at overleve med cirka 10 procent, og går der mere 10 minutter, inden der gives livreddende førstehjælp, overlever kun ganske få.

For ledelsen var der derfor ikke tvivl om, at det var en god ide med hjertestartere til gavn for såvel medarbejdere og samarbejdspartnere som lokalsamfundet.

- Der var ingen tvivl om, at den ide skulle implementeres. Og når vi satte hjertestartere op, så gav det ikke mening, at de ikke skulle være tilgængelige for lokalsamfundet, siger Henrik Vasylyeva, adm. direktør i Sundolitt A/S.