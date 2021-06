Send til din ven. X Artiklen: Ny forening giver udsatte børn og unge et aktivt liv Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Ny forening giver udsatte børn og unge et aktivt liv

Frederikssund - 10. juni 2021 kl. 18:43 Af Henrik Helmer Petersen Kontakt redaktionen

Broen Frederikssund er begyndt at hjælpe udsatte børn og unge med at komme i gang med fritidsaktiviteter.

Der er børn og unge, der ikke kan gå til sport og andre fritidsaktiviteter, fordi deres forældre ikke har råd til at betale for det.

De børn ryger let ud af fællesskabet med andre børn, de mister selvværd, og de børn er Broen Frederikssund gået i gang med at hjælpe.

To drenge har netop søgt om hjælp til tøj til at gå til fodbold. Ansøgningen kom fra familiens socialrådgiver, og den ansøgning er Broen Frederikssund glade for.

- Som nystiftet forening er vi nu i gang med at hjælpe de første børn og unge. Det er det, vi har etableret Broen Frederikssund for, siger Charlotte Drue Aagaard, næstformand i Broen Frederikssund.

Broen Danmark er startet som en frivillig forening i Horsens i 2002, og siden er lokalforeninger rundt om i landet stødt til. Nu er Broen altså også en realitet i Frederikssund.

Al slags fritid Foreningens fornemste opgave er at hjælpe udsatte børn og unge til at få et aktivt liv med nogle gode fritidsaktiviteter. Hvor Broen Frederikssund hjælper børn og unge økonomisk - og med udstyr til at komme i gang med sport, spejder, teater, musik, billedskole og andre aktiviteter.

Fritidsaktiviteterne foregår i kommunens eksisterende lokale foreninger og klubber.

På Broen Frederikssunds stiftende generalforsamling i april var der valg til bestyrelsen. Arne Normann Larsen blev valgt som formand og Charlotte Drue Aagaard som næstformand. Rikke Øvergaard blev valgt som kasserer og Maja Borup Jensen som sekretær. Desuden blev Flemming Duus valgt som bestyrelsesmedlem.

Dækker kommune Det er på den måde en bestyrelse, der dækker hele kommunen, da bestyrelsens medlemmer er bosiddende i Gerlev, Lyngerup, Skibby, Frederikssund og Vinge. Alle arbejder frivilligt.

- Skønt at være i gang. Det var en lang og ulidelig venten på at komme i gang, siger den nyvalgte formand Normann Larsen, der fortæller, at tre lokale idrætsforeninger også har meldt sig som samarbejdspartnere til Broen Frederikssund.

Det er Frederikssund Bueskydning IF1864, Frederikssund Volleyball Klub og Frederikssund Esport.

- De foreninger har tilkendegivet, at de er klar til at give en ekstra hånd til udsatte børn og unge, der har fået en håndsrækning igennem Broen. Charlotte Drue Aagaard fortæller, at der er et ansøgningsskema på Broens hjemmeside, der skal udfyldes, når udsatte børn og unge skal have hjælp.

- Hvem som helst kan ikke ansøge. Behovet skal være til stede, og det skal verificeres af socialrådgiver, skole, klub eller andre.

Aktiv fritid På landsplan hjalp Broens lokalforeninger i i 2020 tilsammen 4869 børn og unge til at få nogle succesoplevelser og en styrket tro på sig selv igennem en meningsfuld fritid i nogle gode fællesskaber.