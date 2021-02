Frida Friis åbner dyrlægepraksis på Kongensgade i Slangerup 15. februar. Foto: Birgitte Masson

Ny dyrlæge i Slangerup: Her vægtes tryghed højt

Frida Friis står bag Slangerup Dyrlæge, som åbner 15. februar. Hun lægger vægt på, at det skal være trygt for de firbenede at komme til dyrlæge

Frederikssund - 02. februar 2021 kl. 11:10 Af Birgitte Masson

Når dyrlæge Frida Friis, 35 år, slår dørene op til sin dyrlægepraksis Slangerup Dyrlæge, vil åbningsreceptionen med mange mennesker, grundet Covid-19, være byttet ud med noget, som er næsten lige så festligt.

For de første kunder, når klinikken åbner 15. februar, er otte, efter alt at dømme, nuttede malteser-hvalpe. De skal have deres første sundhedseftersyn med blandt andet chipmærkning og vaccination.

"Ja, der bliver travlhed fra morgenstunden," siger Frida Friis forventningsfuldt forud for sin nye tilværelse som selvstændig dyrlæge.

Det lå ellers ikke lige i kortene, at hun skulle åbne dyrlægepraksis. At blive dyrlæge, ja, men ikke med egen klinik.

"Jeg har ikke altid tænkt, at jeg skulle have egen klinik. Men jeg kan godt lide livet som udkørende dyrlæge, og kunne pludselig se for mig, hvordan jeg kunne drive min egen klinik."

Frida Friis uddyber, at hun blandt andet bruger udtrykket hånd-i-hånd konsultationer.

"Det, jeg gerne vil fokusere på, er, at fordi jeg selv har hund, så ved jeg, at hvis hun skulle opereres og derfor skulle i narkose, så ville jeg foretrække at være hos hende, indtil hun sov. Derfor har jeg lavet hånd-i-hånd konsultationer, hvor man kan sidde i venteværelset, og være inde hos hunden, mens den får den første, beroligende sprøjte, til den sover. Jeg vil gerne gøre det så personligt og trygt og venligt for dyrene som muligt. Det tager ekstra tid, men jeg ved med mig selv, at jeg ville have det meget bedre på den måde, hvis det var min hund."

Frida Friis tilbyder også at komme hjem til dyrene i deres vante omgivelser.

"Det kan være ældre mennesker, som ikke selv kan køre afsted med deres kæledyr, måske har de ikke bil. Det kan også være et dyr med dyrlægeskræk, eller hvis dyret skal aflives. Jeg ved, at mange vil foretrække, hvis deres dyr skal aflives, at deres sidste øjeblik var derhjemme i trygge, vante omgivelser. Så oplever dyret bare mig, som en gæst der kommer, og hvor jeg så giver den sprøjten derhjemme."

Men det er langtfra kun smådyr, Frida Friis' ekspertise er målrettet mod, for hos Slangerup Dyrlæge tilbydes også behandling af alle slags landbrugsdyr.

Føler sig godt rustet Frida Friis har tidligere arbejdet som dyrlæge i Gundsø i små to år. Før det arbejdede hun på Dyrlægeskolen i København, som er et henvisningshospital for andre dyrlæger.

"Det var spændende. Det er et af de bedste dyrehospitaler i Danmark, så det har givet mig rigtig meget i forhold til, hvad jeg kan gøre fremadrettet i forhold til behandlinger. Jeg ved, hvad der skal sendes videre til specialister, og hvad jeg selv kan behandle."

Med andre ord føler Frida Friis sig godt rustet til at starte for sig selv.

Men helt alene bliver hun ikke. Frida Friis har ansat en veterinærsygeplejerske og nogle dyrlægestuderende, som blandt andet kan passe klinikken om eftermiddagen og sælge foder, når hun selv er ude at køre.

Frida Friis har i flere år boet på Vesterbro i København, men hun er bidt af naturen, blandt andet takket være en opvækst tæt på det brusende Vesterhav i Vendsyssel. Derfor har hun solgt sin lejlighed og håber, at hun kan finde et nedlagt landbrug i området omkring Slangerup, hvor der er plads til et par heste.

"Jeg er vokset op med heste i Vendsyssel, hvor jeg kommer fra, og har indtil for nylig haft part på en springhest. Men tiden er ikke til det lige nu, jeg er nødt til at fokusere på en ting ad gangen."

Frida Friis underdriver måske en smule, for udover sin nye dyrlægepraksis er hun også ved at tage en master i Liverpool, med speciale i heste-medicin.

