Ny direktør på børne- og kulturområdet

- Jeg glæder mig vildt til at starte i Frederikssund Kommune og blive en del af holdet i en ambitiøs organisation, hvor samarbejde og fællesskab står centralt. Med Byrådets omfattende investeringsplan 2030 og med »Sammen om Frederikssund« som pejlemærke er der masser af spændende opgaver at tage fat på sammen med dygtige kollegaer i direktionen og engagerede politikere i Byrådet. At få mulighed for at fortsætte arbejdet for og med børn og unge ser jeg som et stort privilegium - de er jo vores fremtid. Og hele kultur- og fritidsområdet ligger mit hjerte nært, for det er her vi som mennesker finder os selv og hinanden. Lige nu glæder jeg mig dog allermest til at møde organisationens mange engagerede medarbejdere og ledere, og til at lære hele organisationen og alle de lokale aktører i øvrigt godt at kende, siger Julie Becher i pressemeddelelsen.