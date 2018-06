Se billedserie Miguel Alonso løber her forhindringsbanen igennem med sin datter Alaia på cykel. Foto: Casper Suk Thorlacius

Ny cykeltradition blev skudt i gang

Frederikssund - 11. juni 2018 kl. 05:40 Af Casper Suk Thorlacius Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For første gang blev den landsdækkende Store Cykeldag afholdt i Frederikssund søndag, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Formand for lokalafdelingen, Inger Dantoft, havde fra dagens begyndelse store forhåbninger til, hvor mange, der ville deltage i løbet af dagen, hvor der blandt andet var »forhindringsbane« i Bløden og cykelorienteringsløb i Ådalen.

Fra arrangementets begyndelse klokken 9.30 lod deltagelsen dog lidt tilbage at ønske.

- Der var vel 40-50, der var mødt op, men jeg er meget fortrøstningsfuld. Jeg er sikker på, at folk bage lige skal vågne og finde ud af, at det ikke er strandvejr, og så er jeg sikker på, at de kommer, lød det fra Inger Dantoft.

Blandt de, der dog var mødt op på jernhesten, var blandt andre Søren Henrichsen fra Frederikssund og hans tre-årige søn Nikolaj.

For dem og resten af familien betyder cykling meget, og derfor syntes Søren Henrichsen også, at Store Cykeldag var et godt initiativ.

- Vi cykler meget. Ikke kun, fordi det er sundt at få nogle kilometer i benene, men også fordi vi gerne vil have, at vores børn selv kan transportere sig rundt og ikke behøver at blive kørt i bil, siger Søren Henrichsen.

Miguel Alonso var kommet helt fra Sæby med sine tre børn, Ainora på 10 år, Alaia på syv og Adrian på fire år.

- Jeg synes, det er et rigtig godt initiativ, fordi cykling er en sund interesse. Det er vigtigt, at børnene bliver sikre i trafikken, og vi er blandt andet med her i dag for at støtte vores børn i at blive glade for at cykle, siger Miguel Alonso.