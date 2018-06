Susanne Weihe er ansat som projekt for Vinge i Frederikssund Kommune. Foto: Casper Suk Thorlacius

Send til din ven. X Artiklen: Ny chef skal få Vinge på ret køl Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny chef skal få Vinge på ret køl

Frederikssund - 09. juni 2018 kl. 08:16 Af Casper Suk Thorlacius Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Siden 1. marts har 49-årige Susanne Weihe været ansat i Frederikssund Kommune med ét for øje: At få sat en ny retning for kommunens vel nok vigtigste projekt i mange år, skriver Frederiksborg Amts Avis.

For siden Vinge-projektet i første omgang faldt til jorden med et brag, har der været flere spørgsmål end svar forbundet med det storstilede og ambitiøse udviklingsprojekt. Susanne Weihe er derfor ansat som ansvarlig for at få Vinge tilbage på ret kurs, så projektet kan realiseres, dog i et noget andet tempo end først planlagt.

Den nye projektchef er uddannet ingeniør fra Københavns Teknikum, nu Danmarks Tekniske Universitet, DTU, hvor hun i 1992 skrev speciale om byomddannelse.

Hun har 25 års erfaring fra stillinger i offentlige institutioner og som ejendomsudvikler og bygherrerådgiver, blandt på projekter som Gentofte Sportspark, fornyelsen af Fælledparken i København samt skabelsen af en ny, samlet bydel i Odense, hvor området omkring Thomas B. Thrigesgade frem mod 2020 omdannes til et aktivt byrum med boliger, caféer kontorer á la fremtidens Vinge Centrum.

Hun har netop fået godkendt sit første store aftryk på den fremadrettede udvikling, da byrådet i Frederikssund Kommune godkendte den proces- og aktivitetsplan, som arbejdet med Vinge skal følge i 2018.

- Den beskriver, hvordan vi kommer videre i indeværende år, hvor fokus primært er rettet mod fortsat at arbejde målrettet efter at komme i gang med stationsbyggeriet, en åben markedsdialog, hvor vi får en føling med, hvad markedet er interesseret i samt at forberede de næste salg af parceller i Vinge, siger Susanne Weihe og tilføjer:

- Det er de tre hovedfokusområder i 2018. I efteråret regner jeg med at komme med en ny udviklingsstrategi, som skal indeholde en økonomisk plan, en fysisk plan og en strategisk plan, hvor alle dele hænger sammen, så vi får sat en retning, som binder Vinge sammen. Det kan for eksempel være, at vi ikke sælger parceller, som vi ikke kan understøtte med infrastruktur. Vi skal sørge for at gøre det attraktivt for markedet at investere, og at gøre det attraktivt for borgere at bosætte sig, siger Susanne Weihe.