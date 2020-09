Kronprinsesse Mary indviede for snart et år siden den nye bro mellem Frederikssund og Hornsherred, og i denne uge runder broen en million køreture. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Ny bro runder en million køreture på et år Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny bro runder en million køreture på et år

Frederikssund - 21. september 2020 kl. 14:06 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I denne uge vil bil nummer 1.000.000 passere Kronprinsesse Marys Bro, få dage før broen og dermed Fjordforbindelsen Frederikssund kan fejre et års fødselsdag onsdag den 30. september, oplyser Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

Mandag den 28. september er det nemlig et år siden, at Kronprinsesse Marys Bro blev indviet af Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary. Broen blev dog først åbnet for trafik den 30. september 2019, som dermed en den reelle årsdag for forbindelsen.

- Man kan ikke sige, at det første år er gået helt efter planen, med nedlukning af samfundet og et noget usædvanligt trafikmønster. Og at tallene ikke har levet op til de forskellige trafikprognoser. Men nu runder vi en vigtig milepæl, og det er et udtryk for, at bilister i hele regionen har taget den nye forbindelse til sig, siger Leif Tullberg, bestyrelsesformand i Fjordforbindelsen Frederikssund, i pressemeddelelsen.

Fjordforbindelsen Frederikssund blev anlagt som en alternativ rute til den ældre Kronprins Frederiks Bro, så trængsel og køretid igennem Frederikssund minimeres.

- Man er ikke i tvivl om, at der er mange forskellige synspunkter omkring broen, men statistikken er ikke til at tage fejl af. Der er betydeligt mindre kø på begge side af fjorden nu, og der er mange pendlere, som sparer rigtig meget tid hver dag med den nye rute. Det tør jeg godt kalde en stor succes. Det at vi så kan fejre en million køreture lige inden vi broens et års fødselsdag, er jo bare en ekstra gevinst, påpeger Leif Tullberg i pressemeddelelsen.

Statistik for henholdsvis Kronprinsesse Marys Bro og Kronprins Frederiks Bro kan ses på fjordforbindelsen.dk: https://fjordforbindelsen.dk/trafikant/trafiktal