Når Kronprinsesse Marys Bro åbner sidst i 2019, vil der opstå bilkøer på Frederikssundsvej, hvis der ikke gøres noget. Derfor analyserer Vejdirektotatet lige nu, om det kan svare sig at udvide den to sporede vej mellem tilslutningsanlægget for fjordforbindelsen til Udlejrevej, kombineret med en ny vej til Roskildevej/A6 i Frederikssundmotorvejens tracé (markeret med gult). Kort: Vejdirektoratet

Ny bro kan føre til nye veje

- Det er essentielt for os, at de løsninger, vi peger på, kan opfylde de trafikale behov, men også at de følger intentionerne i anlægsloven for Frederikssundmotorvejen, således vi sikrer, at mest muligt af det, vi anlægger, kan genanvendes, når motorvejen bygges, og anlæggelsen kan ske med mindst mulige gener for trafikanterne på den eksisterende Frederikssundsvej/udbyggede Frederikssundsvej, siger Jacob Pryds Winkel, projektleder hos Vejdirektoratet, som oplyser, at analysen skal oversendes til Transportministeriet, og at Folketingets politikere skal tage stilling til, hvad der videre skal ske.