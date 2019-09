Ny børnebog hylder Marys Bro

Se billedserie Skibby Aktive for Fjordlandet uddeler 12.000 eksemplarer af Karen Borchs børnebog »På eventyr i Hornsherred« som en hyldest til Kronprinsesse Marys Bro ved broindvielsen den 28. september. den følgende uge kan man se originaltegningerne udstillet i Visionscentret i Skibby. Tegning: Karen Borch

16. september 2019

En fortælling om et egern og en hare, som hopper rundt til udvalgte historiske og naturskønne steder i Hornsherred, udkommer som en hyldest til Kronprinsesse Marys Bro på indvielsesdagen for den nye betalingsbro lørdag den 28. september, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Skibby Aktive for Fjordlandet står bag børnebogen »På eventyr i Hornsherred«, som forfatter og illustrator Karen Borch har skrevet og tegnet til. Den uddeles i 12.000 eksemplarer ved indvielsesfesten, hvor det forventes, at der skal over 60 mennesker til for at nå at få den uddelt.

Idéen bag udgivelsen er, at Kronprinsesse Marys Bro giver en ny og hurtig forbindelse til Hornsherred, og dermed er der større mulighed for at opleve alt det, Hornsherred rummer.

- Vi synes jo, at der er rigtig mange dejlige steder i vores område, og dem ville vi gerne vise på en anden måde, end vi plejer. Vi håber på, at bogen lokker folk mere ud i naturen og giver dem lyst til at lære naturen bedre at kende. Derfor er bogen fuld af navne på arter, og derfor har vi fået lavet bogen i så god en kvalitet, at den kan tåle at komme med på tur, fortæller Morten Kremmer, der er formand for Skibby Aktive for Fjordlandet, i en pressemeddelelse.

Når man har sikret sig et gratis eksemplar af »På eventyr i Hornsherred« tilbroindvielsen, kan man tage en tur forbi Visionscentret i Bymidten 10 i Skibby i perioden fra den 30. september til den 6. oktober. Her kan man se og købe Karen Borchs smukke originaltegninger fra bogen.