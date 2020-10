Ny bibliotekschef begynder i november

- Jeg ser frem til, at Mette Jonstrup starter som bibliotekschef i Frederikssund Kommune. Mette kommer med stor erfaring fra en lignende stilling. Hun er en dygtig personaleleder og har samtidig et skarpt blik for udviklingstiltag. Mette skal sikre en forsat udvikling af alle vores fire biblioteker til glæde for alle der bruger husene, siger chef for Center for Kultur og Fritid, Anders Munch Skovgren, i pressemeddelelsen.

- Jeg glæder mig til at begynde som bibliotekschef i Frederikssund Kommune. Jeg vil gerne bidrage til at få mere borgerinvolvering og nå ud til en bred gruppe borgere, som vil komme og bruge bibliotekerne på forskellig vis. Jeg har en masse erfaring indenfor biblioteksverden at trække på, og har for eksempel på bibliotekerne i Furesø været med til at indføre bogkasser. De fungerer lidt som en grøntsagskasse; man vælger en kategori og så får man hver måned en kasse med forskellige bøger inden for den kategori, som man måske ikke selv ville have valgt. Jeg kan godt lide at tænke ud af boksen på den måde og prøve at give noget nyt til brugerne, siger Mette Jonstrup ifølge pressemeddelelsen.