Ottos Hjørne er lukket, og lokalet står, som det gjorde den sidste dag, baren havde åbent. Nu vil fraskilt par genåbne baren under navnet Bar No. 5.

Ny bar rejser sig på resterne af konkursbo

Frederikssund - 02. september 2021 kl. 05:57 Af Henrik Helmer Petersen Kontakt redaktionen

Ottos Hjørne er gået konkurs. Bar No. 5 åbner på adressen.

Ottos Hjørne på Stationsvej i Slangerup er under konkursbehandling.

Det bekræfter advokathuset i Hillerød, August Jørgensen Advokater, hvor advokat John Christian Langeberg er blevet kurator for konkursboet.

- Vi har netop modtaget sagen, og vi skal nu til at gøre aktiver og gæld og fordringer op, forlyder det fra August Jørgensen Advokater, der hverken vil eller kan sige mere om sagen. Heller ikke størrelsen på en eventuel gæld.

Cafe og corona Ottos Hjørne blev drevet af Susanne Ebert og Allan Klem på flere lokaliteter som både bar, ishus og restaurant. Åbnet i nævnte rækkefølge, og de to sidstnævnte som Ottos Ishus og Ottos Køkken. Ottos Køkken på Kongensgade åbnede som cafe i 2019 - relativ kort tid, før coronaen tromlede ind over restaurationsbranchen.

Firmaet er registret som en enkeltmandsvirksomhed stiftet af Susanne Ebert, hvorfor det er hende, der nu hæfter personligt i konkursboet.

Tvist på Facebook I en tvist på Facebook har hun og Allan Klem haft en brydning om, hvorvidt der har været urent trav undervejs.

Susanne Ebert føler sig svigtet af Allan Klem økonomisk. Han afviser og lover, at han vil betale sin del af gælden.

Tvisten på blomstrede op, da Allan Klem for nylig på Facebook annoncerede, at han er med til at etablere en ny bar på Stationsvej 5E i Slangerup - i selvsamme lokale, hvor Ottos Hjørne havde til huse.

Helt nye ejere Siden har han og investorerne bag den nye bar, Bar No. 5 slået fast, at Allan Klem ikke nogen aktier i det nye forehavende. Han er udelukkende blevet ansat som bartender.

Det bekræfter Charlotte Jørgensen fra Slangerup også over for Frederiksborg Amts Avis, og hun fortæller baggrunden for, at hun og eksmanden Christian nu åbner Bar No. 5.

Savner en bar - Vi blev ganske enkelt kede af det, da Ottos Hjørne lukkede.

- Jeg har selv jævnligt haft en god aften på Ottos Hjørne, og Christian og jeg tror, at der er basis for at drive en bar i samme stil som Ottos Hjørne på stedet. Derfor åbner vi Bar No. 5 - opkaldt efter adressen på Stationsvej 5E, forklarer Charlotte Jørgensen.

Hun har selv fuldtidsjob i en anden branche, i kontormøbelbranchen, og derfor ser hun alene sig selv som medinvestor bag Bar No. 5.

Bar No. 5 Hun og eksmanden har tegnet en lejeaftale med ejerne af lokalet på Stationsvej 5E, hvor der har været bar i mange år, og hvor inventaret er en del af lokalet. Derfor skal de nye ejere ikke til at investere i nogen større nyindretning af lokalet.

Bar No. 5 vil til en start have åbent torsdage, fredage og lørdage fra fyraftenstid og til klokken 5 om morgenen.

Og hvornår den åbner?

Det ved Charlotte Jørgensen ikke præcis.

Mangler bevilling - Vi har søgt om alkoholbevilling, og det er den, der afgør, hvornår vi åbner. Måske kommer den hurtigt, måske trækker det ud. Vi er klar til at åbne og glæder os, er budskabet fra den nye barejer.

Frederiksborg Amts Avis har forgæves forsøgt at få fat på Susanne Ebert for at høre hende, hvad hun siger til, at der åbner en ny bar i de lokaler, hvor hun og Allan Klem igennem fire år drev Ottos Hjørne. Det har ikke været muligt at træffe hende.

På Facebook skriver hun: »Jeg ønsker selvfølgelig de nye ejere al det bedste og held og lykke med det«.