Flere festivaler har tirsdag formiddag meldt ud, at de efter den seneste genåbnings-plan er nødt til at aflyse årets store festivaler. Og også den langt mindre Frederikssund Festival kan blive tvunget til at aflyse; ikke på grund af deltagerantallet, men fordi de logistiske krav bliver svære at leve op til. Foto: BM

Ny aftale skaber usikkerhed for lokal festival

Trods mulighed for at lukke 5.000 deltagere ind, kan logistikken blive så besværlig, at også Frederikssund Festival må melde sig i rækken af afblæste festivaler

"Det er ikke afklaret endnu. Men vi kan se, at vi under alle omstændigheder maksimalt vil komme til at lukke 1.000 personer ind. Og hvis der også skal være et område ved Humlehaven (hvor der traditionelt er fri adgang for alle, gratis musik og bar-område, red.), vil også dét skulle være et selvstændigt område. Og med en økonomi, hvor billetindtægterne skal betale kunstnerne, og indtægterne fra øl og mad skal betale teknik og andet, så er det et spørgsmål, om det kan hænge sammen, og om man kan skaffe mandskab nok. Vi har ikke en afgørelse på plads, men vi kan i hvert fald se, at der rigeligt med udfordringer," siger Leon Røygaard.