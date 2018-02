21-årige Mathias Guhle Nielsen fra Stenløse bliver formand for Frederikssund-Egedal KU.

Ny afdeling af Konservativ Ungdom

Frederikssund - 17. februar 2018

I Frederikssund er der fem unge konservative medlemmer af KU, og i Egedal er de to aktive KU-medlemmer. Men søndag den 18. februar fusionerer de til en samlet forening under navnet Frederikssund-Egedal KU. Det sker ved en generalforsamling i Langes Magasin, Østergade 3 i Frederikssund, klokken 18.30, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Jeg vil arbejde for at få styrket medlemstallet af unge fra vores kommune samt fastholde det store engagement, der i forvejen er bygget op omkring Konservativ Ungdom i Frederikssund. Derudover skal fremtidige arrangementer i foreningen gerne foregå så ligeligt som muligt i både Frederikssund og Egedal, skriver formanden for Frederikssund-Egedal KU, 21-årige Mathias Guhle Nielsen fra Stenløse i et nyhedsbrev, som Den Konservative Vælgerforening i Egedal har udsendt til sine medlemmer.

Mathias Guhle Nielsen, der var opstillet for Det Konservative Folkepart til kommunevalget i Egedal i 2017 uden at få plads, ser frem til fusionen, som han mener, at partiet vil komme til at nyde stor gavn af.

- Vi vil sørge for at komme ud og møde folk på skoler eller anden vis og fortælle dem om at være ung konservativ. Som formand vil jeg arbejde for en stærk ungdomsforening, fastslår KU-formanden, som er i lære som industritekniker på tandhjulsfabrikken CFT i Søsum ved Stenløse.