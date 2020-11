Ny årbog fortæller landsbys historie

Årbogen beskriver, hvor Landerslev indtil slutningen af 1950'erne var en landsby bestående af en bykerne med ejendomme, hvor der blev udøvet forskellige former for håndværk og handel. Der fortælles om smedene og deres familier, der helt op til vor tid var en vigtig funktion i en lille landsby.

Ligesom i andre landsbyer var gadekæret et naturligt samlingssted for byens børn og unge. Gadekæret blev fyldt op i begyndelsen af 1970'erne, da der blev klaget over lugtgener, og stedet er nu et grønt område. Jorden hentede man i forbindelse med, at Jægerspris Rådhus blev bygget.