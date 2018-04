Nu venter dom i sag om bådbrand

Det næstsidste retsmøde i sagen mod den 22-årige mand fra Frederikssund, der i oktober 2017 satte ild til sin båd, hvor hans ven mistede livet, blev holdt torsdag. Mandag forventes der at falde dom. Foto: Hans Jørgen Johansen

Frederikssund - 26. april 2018

Torsdag blev det næstsidste retsmøde holdt i sagen om bådbranden i Roskilde Fjord sidste år, hvor en 24-årig mand mistede livet, og nu mangler kun dommen, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Retssagen mod den 22-årige mand, der den 14. oktober 2017 satte ild til sin båd ved Frederikssund sammen med sin 24-årige kammerat, der endte med at drukne og blev fundet død, lakker derfor mod enden.

Bevisførelsen er færdig, og torsdag var det tid til procedure ved Retten i Hillerød, hvor anklager og forsvarer udlagde deres opfattelse af sagen.

Anklageren startede med at fortælle, hvorfor hun mener, at den tiltalte bør straffes for at have overtrådt straffelovens paragraf 180, altså brandstiftelse, der bringer andres liv i fare, også kaldet mordbrand.

- Den tiltalte vidste, at det var farligt. Han vidste, at Tavab ikke kunne svømme, at der var langt til land, at vandet var koldt, og at redningsvestene var defekte. Under de omstændigheder, så er der ikke noget overraskende i det, der er sket. Han vidste, at det kunne gå galt, men han tog risikoen alligevel. Tiltalte har handlet uforsvarligt og skabt en farlig situation. Og nu er Tavab død, sagde hun.

Da forsvareren efterfølgende tog over, blev fokus lagt et helt andet sted.

- Betingelserne for, at det skal være en stor ildebrand, som anklager vil have ham dømt for, er simpelthen bare ikke til stede, sagde han og fortsatte:

- Den tiltalte kan kun dømmes for forsøg på overtrædelse af paragraf 181. Fortsættet var der måske, men forbrydelsen blev ikke fuldført. Den tiltalte kan derfor kun dømmes for overtrædelse af paragraf 181, stk.2, der lyder på brandstiftelse for forsikringspenge, sagde han.

Dommen forventes at falde mandag klokken 11.

Læs hele historien i Frederiksborg Amts Avis lørdag den 28. april.

